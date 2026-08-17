Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Terpancing Emosi, Tetap Fokus Bekerja

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Karier Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan kepala dingin karena suasana di lingkungan kerja berpotensi terasa lebih tegang dari biasanya.
Perkataan atau tindakan orang lain mungkin lebih mudah memengaruhi emosi Pisces, sehingga kemampuan mengendalikan respons menjadi penting agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik.
AstroTalk mengingatkan Pisces agar tidak membiarkan ketegangan di tempat kerja mengganggu konsentrasi.
Karier Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan kepala dingin. Ada kemungkinan suasana di lingkungan kerja terasa lebih tegang sehingga Pisces menjadi lebih sensitif terhadap perkataan atau tindakan orang lain.
AstroTalk mengingatkan agar ketegangan tersebut tidak sampai mengganggu konsentrasi.
Pisces sebaiknya tidak langsung bereaksi ketika mendapatkan komentar yang kurang menyenangkan.
Berikan waktu beberapa saat untuk memahami situasi sebelum memberikan jawaban.
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Jawa Pos
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