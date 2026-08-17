Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Terpancing Emosi, Tetap Fokus Bekerja

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Karier Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan kepala dingin karena suasana di lingkungan kerja berpotensi terasa lebih tegang dari biasanya.

Perkataan atau tindakan orang lain mungkin lebih mudah memengaruhi emosi Pisces, sehingga kemampuan mengendalikan respons menjadi penting agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik.

AstroTalk mengingatkan Pisces agar tidak membiarkan ketegangan di tempat kerja mengganggu konsentrasi.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karier Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan kepala dingin. Ada kemungkinan suasana di lingkungan kerja terasa lebih tegang sehingga Pisces menjadi lebih sensitif terhadap perkataan atau tindakan orang lain. 

AstroTalk mengingatkan agar ketegangan tersebut tidak sampai mengganggu konsentrasi.

Pisces sebaiknya tidak langsung bereaksi ketika mendapatkan komentar yang kurang menyenangkan. 

Berikan waktu beberapa saat untuk memahami situasi sebelum memberikan jawaban.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aries Senin, 17 Agustus 2026: Stabil dan Harus Berani Tetapkan Batas - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aries Senin, 17 Agustus 2026: Stabil dan Harus Berani Tetapkan Batas

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.59 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Senin, 17 Agustus 2026: Monoton, Saatnya Cari Tantangan Baru - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Taurus Senin, 17 Agustus 2026: Monoton, Saatnya Cari Tantangan Baru

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.56 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Senin, 17 Agustus 2026: Stabil dan Saatnya Tetapkan Target - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Gemini Senin, 17 Agustus 2026: Stabil dan Saatnya Tetapkan Target

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore