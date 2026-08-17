Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Jadikan Cinta Pelarian

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.Com - Kehidupan asmara Gemini pada Senin, 17 Agustus 2026, cenderung berjalan dengan suasana yang tenang.
Bagi Gemini yang masih lajang, hari ini membawa pesan agar tidak terburu-buru menjalin hubungan hanya karena takut merasa kesepian.
AstroTalk mengingatkan Gemini lajang agar tidak menerima hubungan sekadar untuk mengisi kekosongan emosional.
Sementara bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, hubungan berpotensi berjalan stabil dan membahagiakan.
Kehidupan asmara Gemini pada Senin, 17 Agustus 2026, cenderung berjalan dengan suasana yang tenang.
Bagi Gemini yang masih lajang, ada pesan penting untuk tidak menjadikan hubungan sebagai pelarian dari rasa kesepian.
Keinginan memiliki seseorang memang merupakan hal yang wajar, tetapi menjalin kedekatan hanya karena takut merasa sendiri dapat membuat Gemini mengambil keputusan yang kurang tepat.
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Jawa Pos
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