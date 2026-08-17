Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 16.40 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Senin, 17 Agustus 2026: Pasangan Butuh Dukungan, Lajang Digoda Scorpio

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.Com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, terutama bagi mereka yang sudah memiliki pasangan.

Leo mungkin memiliki niat baik ketika memberikan saran, tetapi pasangan terkadang lebih membutuhkan rasa aman dan dukungan emosional daripada solusi langsung.

AstroTalk menyoroti pentingnya kehadiran Leo sebagai pendengar bagi pasangan. Sementara itu, Leo lajang berpeluang menikmati interaksi romantis yang menarik dengan seseorang berzodiak Scorpio.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Senin, 17 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kehidupan asmara Leo pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, terutama bagi mereka yang sudah memiliki pasangan. 

Leo mungkin memiliki niat baik ketika memberikan saran, tetapi tidak semua masalah pasangan membutuhkan solusi secara langsung. 

Ada kalanya seseorang hanya ingin didengarkan dan mendapatkan keyakinan bahwa pasangannya berada di sisinya. 

AstroTalk menyoroti kebutuhan pasangan Leo terhadap rasa aman dan dukungan emosional dibandingkan nasihat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 17 Agustus 2026: Ada Kejutan Romantis Tak Terduga - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aries Senin, 17 Agustus 2026: Ada Kejutan Romantis Tak Terduga

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.58 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 17 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat dan Romantis - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Senin, 17 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat dan Romantis

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Jadikan Cinta Pelarian - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Jadikan Cinta Pelarian

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore