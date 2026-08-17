Ramalan Asmara Zodiak Leo Senin, 17 Agustus 2026: Pasangan Butuh Dukungan, Lajang Digoda Scorpio

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.Com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, terutama bagi mereka yang sudah memiliki pasangan.
Leo mungkin memiliki niat baik ketika memberikan saran, tetapi pasangan terkadang lebih membutuhkan rasa aman dan dukungan emosional daripada solusi langsung.
AstroTalk menyoroti pentingnya kehadiran Leo sebagai pendengar bagi pasangan. Sementara itu, Leo lajang berpeluang menikmati interaksi romantis yang menarik dengan seseorang berzodiak Scorpio.
Kehidupan asmara Leo pada Senin, 17 Agustus 2026, membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, terutama bagi mereka yang sudah memiliki pasangan.
Leo mungkin memiliki niat baik ketika memberikan saran, tetapi tidak semua masalah pasangan membutuhkan solusi secara langsung.
Ada kalanya seseorang hanya ingin didengarkan dan mendapatkan keyakinan bahwa pasangannya berada di sisinya.
AstroTalk menyoroti kebutuhan pasangan Leo terhadap rasa aman dan dukungan emosional dibandingkan nasihat.
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Jawa Pos
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