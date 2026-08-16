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Muhammad Ridwan
Senin, 17 Agustus 2026 | 03.19 WIB

Profil Arya Wedakarna, Senator Asal Bali Diduga Intimidasi Perempuan Asal Lombok

Anggota DPD RI Arya Wedakarna (kiri). (Tiktok @aryawedakarnasuyasa) - Image

Anggota DPD RI Arya Wedakarna (kiri). (Tiktok @aryawedakarnasuyasa)

JawaPos.com - Nama Arya Wedakarna alias AWK kembali menjadi perhatian publik setelah dirinya diduga melakukan intimidasi terhadap seorang perempuan asal Lombok bernama Hilda atau RHW. 

Peristiwa tersebut disebut terjadi dalam proses mediasi antara Hilda dengan Ni Made Tiadnyani alias Bu Sintya, pemilik usaha Sintya Tailor di Badung, Bali.

Perselisihan antara Hilda sebagai pelanggan dan pemilik usaha jahit itu sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam pertemuan tersebut, kehadiran AWK yang berstatus sebagai anggota DPD itu seharusnya membantu proses penyelesaian persoalan justru dinilai membuat Hilda berada dalam posisi semakin tertekan. Ia juga dituding melontarkan pernyataan yang dianggap menghina Hilda.

“Baju kamu sudah semua dikerjakan, salahnya beliau apa lagi. Emang ibunya salah, sekarang maunya gimana? Maunya (warungnya) ditutup?," seru AWK dalam video yang beredar, dikutip Minggu (16/8).

Potongan video tersebut kemudian mendapat perhatian masyarakat dan memicu perbincangan mengenai sikap AWK dalam persoalan tersebut.

Munculnya nama Arya Wedakarna dalam polemik itu sekaligus kembali mengingatkan publik pada sosok serta rekam jejak perjalanan politiknya.

Berkarier di dunia hiburan

Pria dengan nama lengkap Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa lebih dahulu dikenal publik melalui kiprahnya di dunia hiburan sebelum terjun ke ranah politik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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