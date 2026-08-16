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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.34 WIB

Rezeki Makin Lancar, 12 Weton Ini Diprediksi Beruntung Secara Finansial di Agustus

Weton dapat hoki finansial dan rezeki meledak di Agustus kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton dapat hoki finansial dan rezeki meledak di Agustus kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Bulan Agustus dipercaya membawa energi dan peluang baru bagi sebagian orang. Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu acuan untuk membaca karakter maupun gambaran perjalanan hidup seseorang.

Berdasarkan kepercayaan tersebut, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki peluang lebih baik dalam urusan rezeki dan finansial pada periode tertentu. Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya dan bukan prediksi ilmiah yang dapat memastikan seseorang akan memperoleh kekayaan.

Kali ini, terdapat 12 weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki prospek keberuntungan finansial pada bulan Agustus. Berikut uraiannya seperti dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon.

1. Minggu Pahing

Pemilik weton Minggu Pahing dipercaya memasuki fase yang membawa perubahan positif. Sejumlah persoalan yang sebelumnya berjalan lambat disebut mulai menemukan jalan keluar.

Dalam urusan finansial, peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi diyakini terbuka lebih lebar. Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, maupun keputusan yang selama ini masih dipertimbangkan.

2. Minggu Wage

Minggu Wage disebut berada dalam periode yang cukup baik untuk menata kembali kehidupan, termasuk persoalan keuangan. Masalah yang sebelumnya terasa rumit dipercaya perlahan dapat diselesaikan.

Peluang mendapatkan hasil lebih besar juga terbuka apabila kemampuan yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal. Meski begitu, pengelolaan uang tetap penting agar pemasukan yang meningkat tidak berakhir dengan pengeluaran berlebihan.

3. Minggu Legi

Menurut ramalan Primbon Jawa, Minggu Legi berpotensi menemukan kesempatan baru pada Agustus. Pertemuan dengan orang-orang baru bahkan dipercaya dapat membuka jalan menuju peluang bisnis atau pekerjaan.

Bakat yang selama ini belum banyak digunakan juga menjadi modal penting. Mengembangkan kemampuan sekaligus memperluas jaringan dapat menjadi langkah yang mendukung datangnya kesempatan baru.

4. Senin Legi

Setelah melewati berbagai tantangan, Senin Legi dipercaya memasuki masa yang lebih ringan. Usaha dan kesabaran yang selama ini dijalankan disebut mulai menunjukkan hasil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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