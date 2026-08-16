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Niko Sulpriyono
Senin, 17 Agustus 2026 | 05.12 WIB

Hidup Tak Selalu Mudah, 7 Weton Ini Diprediksi Makin Berjaya Setelah Melewati Ujian

Ilustrasi selalu jadi orang kaya (Freepik) - Image

Ilustrasi selalu jadi orang kaya (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang.

Ada beberapa weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa dianggap mempunyai karakter kuat. Mereka dipercaya mampu melewati berbagai persoalan hidup tanpa mudah menyerah. Menariknya, perjalanan yang penuh tantangan tersebut justru diyakini dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Mereka mungkin tidak langsung memperoleh keberhasilan sejak usia muda. Sebagian dipercaya harus melewati kegagalan, kesulitan ekonomi, maupun berbagai tekanan sebelum akhirnya menemukan momentum untuk berkembang.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut tujuh weton yang dalam ramalan tersebut dianggap mempunyai daya juang kuat dan peluang menuju kemakmuran, dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Sabtu Wage – Kuat Menghadapi Ujian

Sabtu Wage digambarkan sebagai weton yang mempunyai ketahanan mental cukup kuat. Berbagai persoalan yang datang sejak awal kehidupan justru dipercaya membentuk pribadi yang lebih mandiri dan pekerja keras.

Pemilik weton ini cenderung tidak terburu-buru menunjukkan pencapaian kepada orang lain. Mereka lebih memilih bekerja secara perlahan sambil membangun fondasi untuk masa depan.

Dalam ramalan tersebut, perubahan positif disebut mulai terasa ketika mereka memasuki usia dewasa. Peluang dari pekerjaan, usaha mandiri, maupun berbagai kesempatan yang datang tanpa diduga dipercaya dapat menjadi jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Kekuatan utama Sabtu Wage adalah kemampuannya untuk bangkit. Ketika menghadapi kegagalan, mereka diyakini mampu menjadikannya sebagai pengalaman untuk menyusun langkah baru.

2. Rabu Kliwon – Mengandalkan Intuisi dan Strategi

Pemilik weton Rabu Kliwon disebut mempunyai karakter tenang sekaligus peka dalam membaca keadaan. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara, tetapi cenderung mengamati sebelum mengambil keputusan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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