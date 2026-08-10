Rezeki Mengalir dan Harapan Baru, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Berjaya

shio dikaruniai kekayaan, rezeki dan harapan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Kepercayaan terhadap astrologi Tionghoa kerap mengaitkan perjalanan hidup seseorang dengan shio yang dimilikinya. Tidak hanya karakter, shio juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai peluang, keberuntungan, hingga kondisi finansial seseorang.
Dalam sejumlah ramalan, sosok Dewi Fortuna atau Dewi Rezeki menjadi simbol datangnya kemakmuran, kesempatan baru, dan keberlimpahan.
Ada sejumlah shio yang disebut memiliki karakter kuat sehingga berpeluang memanfaatkan kesempatan dan mengubahnya menjadi keberhasilan. Meski demikian, setiap shio juga memiliki sisi negatif yang perlu dikendalikan agar potensi positifnya dapat berkembang secara maksimal.
Lantas, shio apa saja yang disebut mendapat bimbingan Dewi Rezeki dan berpeluang menikmati kehidupan lebih makmur?
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan dalam hal kekayaan, rezeki, dan harapan menurut astrologi Tionghoa.
Pemilik Shio Macan dikenal sebagai pribadi pemberani, tegas, dan memiliki dorongan kuat untuk mencapai tujuan. Karakter tersebut membuat mereka tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.
Dalam ramalan ini, keberanian Shio Macan disebut menjadi salah satu modal penting untuk membuka peluang kesuksesan. Mereka dinilai mampu mengambil langkah besar ketika melihat kesempatan yang menjanjikan.
Namun, keberanian perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi. Sikap terlalu agresif, keras kepala, atau mementingkan diri sendiri justru dapat menghambat perjalanan mereka.
Karena itu, Shio Macan disarankan untuk lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain. Kerendahan hati dan kemampuan menghargai orang sekitar dipercaya dapat membantu mereka membangun kesuksesan yang lebih kuat dan bertahan lama.
Shio Monyet dikenal memiliki daya pikir yang cepat serta kreativitas yang tinggi. Mereka biasanya mudah menemukan gagasan baru ketika menghadapi persoalan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates