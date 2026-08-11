Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Rabu, 12 Agustus 2026 | 04.53 WIB

3 Zodiak yang Finansialnya Berjaya di Tahun 2026, Mulai Agustus Duit Banyak Berdatangan

Zodiak yang diramalkan finansialnya berjaya di tahun 2026 ketika sedari bulan Agustus duit banyak berdatangan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan finansialnya berjaya di tahun 2026 ketika sedari bulan Agustus duit banyak berdatangan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memiliki keuangan yang sehat tentu jadi dambaan bagi banyak orang ketika menjalani hidup.

Banyak di antara kita yang mau hidup mapan dan jauh dari segala macam kesulitan ekonomi dengan mengusahakannya begitu keras.

Di tahun 2026 ini sendiri, keberuntungan dikatakan akan memungkinkan seseorang bisa mendapatkan kemapanan finansial dan memulai hidup sejahtera.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan finansialnya berjaya di tahun 2026 ketika sedari bulan Agustus duit banyak berdatangan.

1. Zodiak Pisces

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak pisces dikatakan akan memperoleh rezeki nomplok dalam waktu dekat ini. 

Dalam keyakinan astrolog, mereka yang berzodiak satu ini dikatakan merasakan hidup nyaman di tahun 2026.

Dimungkinkan uang akan banyak hadir melalui bisnis yang selama ini telah dikelola, di mana di paruh kedua tahun kuda api ini uan begitu banyak didapatkan.

Hoki diyakini memberkahi orang yang memiliki insting yang kuat sehingga bisa mendapatkan banyak hal baik dari serangkaian kesempatan.

2. Zodiak Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Rezeki Mengalir dan Harapan Baru, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Berjaya - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir dan Harapan Baru, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Berjaya

Senin, 10 Agustus 2026 | 21.48 WIB

Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga, Ini 5 Shio yang Diprediksi Makin Berjaya - Image
Zodiak

Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga, Ini 5 Shio yang Diprediksi Makin Berjaya

Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Rezeki Datang Perlahan, 6 Weton Ini Diprediksi Berjaya di Masa Tua - Image
Zodiak

Rezeki Datang Perlahan, 6 Weton Ini Diprediksi Berjaya di Masa Tua

Minggu, 26 Juli 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore