5 Weton yang Dipercaya Berpotensi Kaya Raya, Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa dan Makna Neptunya

Jawapos.com - Rezeki dan kesuksesan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang tidak selalu datang melalui jalan yang sama.

Ada orang yang membangun kemapanan secara perlahan melalui kerja keras, sementara sebagian lainnya memperoleh kesempatan besar setelah melewati berbagai tantangan.

Dalam budaya Jawa, karakter dan perjalanan seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran.

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Primbon Jawa sebagai salah satu warisan pengetahuan tradisional masyarakat Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai watak, karakter, kehidupan, hingga potensi rezeki berdasarkan weton dan jumlah neptu.

Dari berbagai penafsiran tersebut, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan lebih mapan.

Kendati demikian, ramalan berdasarkan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Rezeki tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, kesempatan, doa, tanggung jawab, serta kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya berpotensi memiliki rezeki melimpah dan kehidupan berkecukupan? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Bara raja Cirebon pada Rabu (12/08).

1. Minggu Kliwon Minggu Kliwon memiliki jumlah neptu 13, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Kliwon sebesar 8.