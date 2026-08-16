Pernah Hidup Susah, 7 Weton Ini Dipercaya Bisa Bangkit dan Meraih Kemakmuran

seseorang yang disapa oleh kekayaan abadi./Freepik.
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan bagian dari tradisi perhitungan hari kelahiran yang masih dikenal hingga sekarang. Weton terdiri dari perpaduan hari dalam kalender tujuh harian dengan pasaran Jawa.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran. Sebagian orang juga menggunakannya sebagai bahan untuk membaca karakter, kecenderungan kehidupan, hingga peruntungan seseorang berdasarkan ajaran primbon.
Ada weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup relatif mudah. Namun, ada pula yang digambarkan harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya menemukan masa yang lebih baik.
Dalam interpretasi primbon yang berkembang di masyarakat, perjalanan tersebut sering digambarkan sebagai siklus kehidupan. Masa sulit tidak selalu dianggap sebagai akhir, tetapi dapat menjadi bagian dari proses menuju fase yang lebih baik.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki gambaran perjalanan semacam itu.
Berikut di antaranya:
Orang yang lahir pada Senin Legi dalam ramalan primbon kerap digambarkan sebagai sosok yang harus menjalani proses cukup panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya.
Masa muda mereka dipercaya tidak selalu berjalan mulus. Kondisi ekonomi yang terbatas atau berbagai persoalan kehidupan dapat membuat mereka terbiasa hidup sederhana dan belajar mengendalikan diri.
Namun, memasuki usia yang lebih matang, keberuntungan disebut mulai berubah. Peluang pekerjaan, bisnis, maupun relasi yang lebih luas dipercaya dapat membantu memperbaiki kondisi kehidupan.
Bukan hanya materi, keberhasilan Senin Legi juga kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain.
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Jawa Pos
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