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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.24 WIB

Rezeki Datang Setelah Masa Sulit, 12 Weton Ini Konon Akan Menikmati Kemakmuran

Weton dulu sengsara tapi kini berlimpah harta dan kaya raya kata primbon jawa - Image

Weton dulu sengsara tapi kini berlimpah harta dan kaya raya kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai bagian dari perhitungan untuk melihat karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Ada yang harus melewati berbagai kesulitan terlebih dahulu sebelum akhirnya menikmati kehidupan yang lebih mapan.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter kuat untuk menghadapi tekanan, bekerja keras, membaca peluang, dan bangkit ketika mengalami kegagalan. Sifat-sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan kemungkinan datangnya kemakmuran pada fase kehidupan berikutnya.

Dilansir dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 12 weton yang disebut memiliki gambaran perjalanan dari masa penuh tantangan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.

Berikut daftarnya.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon dipercaya mempunyai semangat kerja dan daya juang yang tinggi. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Kesulitan yang dialami pada masa awal kehidupan justru dipercaya dapat membentuk mental yang lebih kuat. Dengan ketekunan dan konsistensi, kondisi ekonomi mereka disebut berpotensi meningkat secara bertahap hingga mencapai kehidupan yang lebih stabil.

2. Kamis Pahing

Kamis Pahing dikenal memiliki pola pikir yang matang dan kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Karakter tersebut dalam kepercayaan Primbon Jawa dianggap mendukung mereka ketika berhadapan dengan persoalan usaha maupun keuangan.

Meskipun perjalanan awalnya tidak selalu mudah, ketelitian dalam mengatur sumber daya serta kemampuan membaca kesempatan dipercaya dapat membawa mereka menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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