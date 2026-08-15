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Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22.46 WIB

Tak Banyak Bicara tapi Disegani, 5 Weton Ini Punya Karakter Pemimpin Menurut Primbon

Weton lahir berwibawa yang diprediksi jadi pemimpin hebat./freepik. - Image

Weton lahir berwibawa yang diprediksi jadi pemimpin hebat./freepik.

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda ketika berinteraksi dengan lingkungan. Ada yang mudah menarik perhatian karena banyak bicara, sementara sebagian lainnya justru terlihat berwibawa meski lebih sering bersikap tenang.

Dalam tradisi Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran ketika ia dilahirkan. Perhitungan tersebut kemudian digunakan dalam berbagai tafsir Primbon Jawa untuk menggambarkan kepribadian, keberuntungan, hingga potensi seseorang dalam kehidupan.

Salah satu gambaran yang cukup menarik adalah weton yang dipercaya mempunyai aura kepemimpinan. Orang dengan weton tertentu disebut memiliki ketegasan, kemampuan mengambil keputusan, atau karakter yang membuatnya mudah memperoleh kepercayaan.

Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang dalam pembahasan tersebut disebut mempunyai karakter berwibawa dan berpotensi menjadi sosok pemimpin.

Perlu dicatat, penilaian berdasarkan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional. Karakter serta kemampuan memimpin seseorang dalam kehidupan nyata tentu dipengaruhi pula oleh pengalaman, pendidikan, lingkungan, dan proses pengembangan diri.

1. Minggu Legi

Minggu Legi mempunyai neptu 10, yang berasal dari nilai Minggu sebesar 5 dan Legi sebesar 5.

Dalam tafsir weton yang menjadi sumber pembahasan, orang yang lahir pada Minggu Legi digambarkan sebagai sosok yang mengutamakan ketenangan dan keharmonisan.

Mereka tidak selalu tampil sebagai pribadi yang paling vokal dalam sebuah kelompok. Namun, kemampuan mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain membuat mereka dapat memperoleh kepercayaan.

Ketika muncul perbedaan pendapat, pemilik weton ini dipercaya mampu menjadi penengah. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai sisi sebelum menentukan keputusan.

Karakter tersebut membuat gaya kepemimpinan Minggu Legi lebih banyak ditunjukkan melalui keteladanan daripada dominasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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