Pemimpin Hebat Tak Selalu Keras, Ini 8 Sifat yang Justru Menjadi Kekuatan Mereka

JawaPos.com – Kepemimpinan tidak selalu identik dengan jabatan, kewenangan, atau kemampuan memberikan perintah kepada orang lain. Dalam banyak situasi, sosok pemimpin justru dapat dikenali melalui cara mereka memperlakukan orang, menghadapi masalah, dan menentukan arah ketika berada dalam kondisi sulit.

Seseorang yang memiliki kemampuan memimpin biasanya mampu membangun kepercayaan sekaligus membuat orang di sekitarnya merasa dihargai. Mereka tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga memahami pentingnya proses dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Karena itu, karakter seorang pemimpin hebat tidak selalu terlihat dari sikap yang tegas atau dominan. Ada sejumlah kualitas lain yang justru menjadi fondasi penting dalam membangun kepemimpinan yang sehat.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan karakter yang dapat menjadi tanda seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.

1. Memiliki Empati Pemimpin yang baik mampu memahami kondisi dan sudut pandang orang lain. Mereka tidak hanya melihat persoalan dari sisi hasil pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan perasaan serta keadaan anggota tim.

Sikap empati membuat orang merasa didengar dan dihargai. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat antara pemimpin dan anggota tim.

Kemampuan tersebut biasanya terlihat ketika seorang pemimpin menghadapi anggota tim yang sedang mengalami kesulitan. Alih-alih langsung memberikan penilaian, mereka berusaha memahami masalah terlebih dahulu.

2. Mau Mendengarkan Kemampuan mendengarkan sering kali dianggap sederhana, padahal tidak semua orang mampu melakukannya dengan baik.

Pemimpin yang kuat tidak selalu merasa harus menjadi pihak yang paling banyak berbicara. Mereka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, maupun ide.