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Irfan Ferdiansyah
Senin, 17 Agustus 2026 | 02.07 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 6 Shio Ini Disebut Punya Gelombang Keberuntungan Finansial

seseorang yang hartanya makin menjadi-jadi / foto: Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang hartanya makin menjadi-jadi / foto: Freepik/EyeEm

JawaPos.com - Ada kalanya perjalanan hidup membawa seseorang pada fase ketika peluang datang bertubi-tubi. Sesuatu yang sebelumnya terasa sulit perlahan menemukan jalan, sementara kesempatan baru muncul dari arah yang tidak pernah diperhitungkan.

Dalam astrologi Tionghoa, pergerakan energi dipercaya dapat memengaruhi keberuntungan setiap shio. Pada periode tertentu, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perubahan positif, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Bukan berarti kekayaan datang tanpa usaha. Namun, momentum yang dianggap menguntungkan dapat membuat kerja keras, relasi, dan keputusan yang tepat menghasilkan sesuatu yang lebih besar.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan finansial dari berbagai arah.

Berikut ulasannya.

1. Shio Naga – Peluang Besar Mulai Berdatangan

Pemilik shio Naga disebut sedang berada dalam fase yang cukup menjanjikan. Hal-hal yang sebelumnya berjalan biasa saja berpotensi berkembang menjadi peluang bernilai besar.

Usaha kecil dapat memperoleh perhatian lebih luas, sementara gagasan yang sempat dianggap kurang menjanjikan justru bisa menemukan pasar yang tepat. Bahkan, hobi atau aktivitas yang selama ini dilakukan sekadar untuk kesenangan dapat berubah menjadi sumber pemasukan.

Meski peluang finansial terbuka lebar, Naga tetap perlu menjaga sikap. Kemampuan mengelola pemasukan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mendapatkannya.

2. Shio Ular – Rezeki Muncul dari Peluang Tak Terduga

Shio Ular dikenal memiliki kemampuan berpikir strategis dan cermat dalam melihat situasi. Karakter tersebut menjadi modal penting ketika kesempatan baru mulai bermunculan.

Tawaran kerja sama, proyek tambahan, pekerjaan lepas, hingga peluang dari jaringan pertemanan dapat menjadi sumber penghasilan baru. Hal menariknya, kesempatan tersebut bisa hadir melalui situasi sederhana yang awalnya tidak dianggap penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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