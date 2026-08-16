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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok 17 Agustus 2026: Cinta Makin Dekat, Keuangan Beruntung

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Taurus besok, Senin 17 Agustus 2026, membawa energi yang cukup positif, terutama dalam hubungan, keuangan, dan kesempatan untuk mengevaluasi arah hidup. 

Taurus disarankan memanfaatkan waktu untuk mempererat hubungan dengan keluarga maupun pasangan. 

Di tengah rutinitas yang terkadang terasa berulang, perhatian kepada orang-orang terdekat dapat menjadi sumber kenyamanan sekaligus membuat suasana hati lebih baik.

Dalam urusan asmara, Taurus yang sudah memiliki pasangan dapat merencanakan waktu romantis bersama. 

Sementara bagi yang masih lajang, rasa percaya diri yang meningkat berpotensi membuat Taurus lebih mudah menarik perhatian orang lain. 

Di dunia kerja, rutinitas mungkin terasa membosankan sehingga muncul keinginan untuk memikirkan langkah berikutnya dalam karier. 

Kondisi finansial justru terlihat menjanjikan karena keputusan terkait uang berpeluang memberikan hasil yang menguntungkan. 

Dari sisi kesehatan, Taurus perlu memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup, termasuk membiasakan tidur lebih awal agar kondisi tubuh terasa lebih segar. 

Editor: Novia Tri Astuti
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