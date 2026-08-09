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Irfan Ferdiansyah
Senin, 10 Agustus 2026 | 00.45 WIB

6 Weton yang Dipercaya Memiliki Karisma Tinggi, Rezeki Disebut Mengikuti

seseorang yang memiliki karisma raja jawa kuno./Freepik. - Image

seseorang yang memiliki karisma raja jawa kuno./Freepik.

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang sejak dahulu kerap digunakan untuk membaca karakter serta peruntungan seseorang.

Melalui Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter istimewa. Ada yang disebut memiliki jiwa kepemimpinan, mudah mendapatkan kepercayaan, hingga mempunyai pembawaan yang membuat orang lain merasa segan.

Beberapa di antaranya bahkan digambarkan memiliki kharisma menyerupai seorang pemimpin atau bangsawan. Istilah “darah biru” dalam konteks ini bukan berarti mereka benar-benar memiliki garis keturunan kerajaan, melainkan kiasan untuk menggambarkan wibawa, pembawaan, dan karakter yang dianggap menonjol.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut memiliki aura kuat dan berpotensi membawa keberuntungan dalam kehidupan.

Berikut enam weton yang dimaksud.

1. Minggu Legi – Pembawaan Tenang dan Berwibawa

Minggu Legi memiliki nilai neptu 10, yang berasal dari Minggu bernilai 5 dan Legi bernilai 5.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini memiliki pembawaan yang cenderung tenang dan menyenangkan. Cara berbicara yang lembut juga disebut membuat mereka mudah diterima dalam lingkungan sosial.

Di balik sikapnya yang kalem, Minggu Legi dipercaya mempunyai pengaruh cukup kuat. Mereka dapat menjadi sosok yang dipercaya ketika berada di tengah keluarga, lingkungan kerja, maupun komunitas.

Kharisma tersebut dalam kepercayaan Jawa dianggap dapat membantu membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan rezeki.

2. Rabu Kliwon – Cermat Melihat Kesempatan

Rabu Kliwon memiliki neptu 15, berasal dari Rabu dengan nilai 7 dan Kliwon dengan nilai 8.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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