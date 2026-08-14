Jarang Gagal Melangkah, 8 Weton Ini Dipercaya Memiliki Intuisi dan Karisma Istimewa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan gabungan antara hari kelahiran dan pasaran yang sejak dahulu digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional.

Sebagian masyarakat meyakini weton dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang kerap dibahas adalah aura kepemimpinan dan keberuntungan.

Dalam sejumlah tafsir primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa, intuisi kuat, serta kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut delapan weton yang disebut memiliki aura kepemimpinan dan keberuntungan, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA.

1. Sabtu Legi – Karisma Pemimpin yang Alami Sabtu Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang tenang tetapi berkarisma. Pemilik weton ini konon mampu mendapatkan perhatian orang lain tanpa harus banyak berbicara.

Sifat percaya diri dan ketegasan membuat mereka dianggap mempunyai potensi untuk memimpin maupun menjadi sosok yang diperhitungkan dalam lingkungan sosial.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Sabtu Legi juga dipercaya cukup mudah menemukan solusi ketika menghadapi persoalan.

Namun, menurut tafsir tersebut, kemampuan ini akan semakin baik jika dibarengi sikap rendah hati dan tidak mudah terlena dengan keberhasilan.