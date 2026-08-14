Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.49 WIB

Jarang Gagal Melangkah, 8 Weton Ini Dipercaya Memiliki Intuisi dan Karisma Istimewa

Ilustrasi weton sakral pemilik aura pemimpin yang dimudahkan hidupnya (freepik/johnstocker) - Image

Ilustrasi weton sakral pemilik aura pemimpin yang dimudahkan hidupnya (freepik/johnstocker)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan gabungan antara hari kelahiran dan pasaran yang sejak dahulu digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional.

Sebagian masyarakat meyakini weton dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang kerap dibahas adalah aura kepemimpinan dan keberuntungan.

Dalam sejumlah tafsir primbon, terdapat beberapa weton yang dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa, intuisi kuat, serta kemampuan memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Berikut delapan weton yang disebut memiliki aura kepemimpinan dan keberuntungan, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA.

1. Sabtu Legi – Karisma Pemimpin yang Alami

Sabtu Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang tenang tetapi berkarisma. Pemilik weton ini konon mampu mendapatkan perhatian orang lain tanpa harus banyak berbicara.

Sifat percaya diri dan ketegasan membuat mereka dianggap mempunyai potensi untuk memimpin maupun menjadi sosok yang diperhitungkan dalam lingkungan sosial.

Dalam urusan pekerjaan dan usaha, Sabtu Legi juga dipercaya cukup mudah menemukan solusi ketika menghadapi persoalan.

Namun, menurut tafsir tersebut, kemampuan ini akan semakin baik jika dibarengi sikap rendah hati dan tidak mudah terlena dengan keberhasilan.

2. Rabu Kliwon – Tangguh Menghadapi Tantangan

Rabu Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi masalah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Weton yang Dipercaya Memiliki Karisma Tinggi, Rezeki Disebut Mengikuti - Image
Zodiak

6 Weton yang Dipercaya Memiliki Karisma Tinggi, Rezeki Disebut Mengikuti

Senin, 10 Agustus 2026 | 00.45 WIB

Karisma hingga Tantangan, Ini Daya Tarik Pria Nakal Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Karisma hingga Tantangan, Ini Daya Tarik Pria Nakal Menurut Psikologi

Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.49 WIB

Punya Karisma Menghibur, 6 Zodiak Ini Disebut Paling Lucu Menurut Astrologi - Image
Zodiak

Punya Karisma Menghibur, 6 Zodiak Ini Disebut Paling Lucu Menurut Astrologi

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore