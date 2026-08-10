Rezeki di Luar Nalar! 5 Weton 'Balungan Sugih' Setiap Detik Uang Masuk ke Rekening Tanpa Permisi

JawaPos.com - Dalam ilmu Primbon Jawa, konsep "balungan sugih" atau "tulang kaya" merupakan anugerah besar yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih.

Mereka yang terlahir dengan balungan sugih diyakini memiliki magnet rezeki yang luar biasa kuat.

Kekayaan datang bukan hanya karena kerja keras, tapi karena garis nasib mereka memang sudah ditulis dengan tinta emas sejak lahir.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, menurut Primbon Jawa menyebutkan, ada 5 weton istimewa yang di bulan ini akan mengalami gelombang rezeki di luar nalar.

Setiap detik, uang akan masuk ke rekening mereka tanpa permisi, seakan alam semesta tunduk pada takdir mereka menjadi konglomerat dalam sekejap.

Kehidupan mereka akan melesat cepat, dari yang sederhana berubah menjadi pemilik kekayaan berlimpah, dihormati dan dipandang tinggi di manapun berada.

1. Weton Minggu Kliwon — Raja Rezeki Tanpa Batas

Pemilik weton Minggu Kliwon dikenal memiliki aura panarima (mudah menerima rezeki) yang kuat.

Di akhir tahun ini, mereka akan mengalami lonjakan rezeki yang luar biasa.