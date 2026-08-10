Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.25 WIB

Rezeki di Luar Nalar! 5 Weton 'Balungan Sugih' Setiap Detik Uang Masuk ke Rekening Tanpa Permisi

Ilustrasi Finansial./ (lifeforstock/magnific) - Image

Ilustrasi Finansial./ (lifeforstock/magnific)

JawaPos.com - Dalam ilmu Primbon Jawa, konsep "balungan sugih" atau "tulang kaya" merupakan anugerah besar yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih. 

Mereka yang terlahir dengan balungan sugih diyakini memiliki magnet rezeki yang luar biasa kuat. 

Kekayaan datang bukan hanya karena kerja keras, tapi karena garis nasib mereka memang sudah ditulis dengan tinta emas sejak lahir.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, menurut Primbon Jawa menyebutkan, ada 5 weton istimewa yang di bulan ini akan mengalami gelombang rezeki di luar nalar. 

Setiap detik, uang akan masuk ke rekening mereka tanpa permisi, seakan alam semesta tunduk pada takdir mereka menjadi konglomerat dalam sekejap. 

Kehidupan mereka akan melesat cepat, dari yang sederhana berubah menjadi pemilik kekayaan berlimpah, dihormati dan dipandang tinggi di manapun berada.

1. Weton Minggu Kliwon — Raja Rezeki Tanpa Batas

Pemilik weton Minggu Kliwon dikenal memiliki aura panarima (mudah menerima rezeki) yang kuat. 

Di akhir tahun ini, mereka akan mengalami lonjakan rezeki yang luar biasa. 

Apa yang sebelumnya hanya mimpi, kini akan menjadi kenyataan. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
9 Weton Jawa Pembawa Kemakmuran, Dipercaya Mudah Menemukan Peluang Besar - Image
Zodiak

9 Weton Jawa Pembawa Kemakmuran, Dipercaya Mudah Menemukan Peluang Besar

Jumat, 31 Juli 2026 | 06.02 WIB

Bukan Sekadar Keberuntungan, 8 Weton Ini Dipercaya Memiliki Garis Balungan Sugih - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Keberuntungan, 8 Weton Ini Dipercaya Memiliki Garis Balungan Sugih

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.37 WIB

9 Weton Balungan Sugih dalam Primbon Jawa, Disebut Memiliki Aura Keberuntungan - Image
Zodiak

9 Weton Balungan Sugih dalam Primbon Jawa, Disebut Memiliki Aura Keberuntungan

Rabu, 22 Juli 2026 | 18.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore