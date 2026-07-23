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Rabbany Wanadriani
Jumat, 24 Juli 2026 | 06.38 WIB

Usia 30 Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Dipercaya Bakal Naik Derajat

ilustrasi zodiak yang sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali dikaitkan dengan kerja keras, konsistensi, serta kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang datang. Namun, dalam dunia astrologi, ada pula anggapan bahwa posisi zodiak dapat menggambarkan waktu seseorang mulai mencapai puncak keberhasilan dalam hidup.

Sebagian zodiak dipercaya mengalami perkembangan yang lebih signifikan setelah memasuki usia 30 tahun. Pada fase ini, mereka dinilai memiliki kematangan dalam mengambil keputusan, sehingga peluang karier, keuangan, maupun kehidupan pribadi menjadi lebih terbuka.

Mengutip YourTango, terdapat beberapa zodiak yang diyakini mulai menikmati keberhasilan dan peningkatan kualitas hidup setelah melewati usia 30 tahun. Berikut empat zodiak yang disebut mengalami masa kejayaan tersebut.

1. Aquarius

Aquarius dikenal disiplin dan sabar. Perjuangan hidup memberi mereka kesabaran.

Meskipun bekerja sangat keras dalam hidup, mereka mendapatkan imbalan atas kesabaran setelah usia 30-an.

Mereka secara alami dewasa dan emosional, tetapi belajar mengendalikan emosi ketika berusia 30 tahun dan akhirnya memahami arti kesabaran dan tahu bahwa dirinya akan menerima imbalan atas kerja keras.

2. Capricorn

Capricorn melambangkan kerja keras karena selalu bekerja keras dalam hidup sejak usia muda.

Mereka selalu suka memikul tanggung jawab. Meskipun bekerja sangat keras dalam hidup, mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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