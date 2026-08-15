Bukan Kaya Mendadak, 7 Weton Ini Diprediksi Menikmati Kemapanan Seiring Bertambahnya Usia

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan hidup kerap diibaratkan seperti menaiki tangga. Seseorang mungkin tidak langsung mencapai puncak sejak langkah pertama, tetapi terus bergerak sedikit demi sedikit hingga akhirnya berada di posisi yang lebih baik.

Konsep tersebut juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki seseorang. Dalam tradisi primbon Jawa, weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Ada orang yang dipercaya memperoleh kemapanan sejak usia muda. Namun, ada pula yang justru membutuhkan waktu lebih panjang sebelum kondisi finansialnya berkembang.

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki pola rezeki yang semakin baik ketika pemiliknya memasuki usia matang. Pengalaman, ketekunan, kemampuan membangun relasi, serta kecermatan dalam mengambil keputusan disebut menjadi modal yang membuat kehidupan mereka semakin mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut tujuh weton yang menurut kepercayaan primbon Jawa memiliki potensi rezeki yang terus berkembang seiring bertambahnya usia.

1. Jumat Legi – Teliti dalam Menata Masa Depan Pemilik weton Jumat Legi digambarkan sebagai pribadi yang cermat dan tidak terburu-buru dalam menentukan langkah. Mereka lebih senang mempersiapkan sesuatu dengan matang sebelum menikmati hasilnya.

Karakter tersebut dipercaya membuat perkembangan finansial mereka berlangsung secara bertahap. Apa yang dibangun sejak usia muda berpotensi memberikan hasil lebih besar ketika mereka memasuki masa yang lebih matang.

Pelajaran finansial: Kebiasaan menyisihkan penghasilan dan menyiapkan rencana keuangan sejak dini dapat menjadi bekal untuk masa depan.

2. Selasa Kliwon – Peluang Datang dari Relasi Selasa Kliwon dipercaya memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Mereka mudah membangun hubungan dengan orang lain sehingga tidak jarang peluang baru muncul melalui lingkungan pertemanan atau pekerjaan.