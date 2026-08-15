Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 16 Agustus 2026 | 03.37 WIB

Bukan Kaya Mendadak, 7 Weton Ini Diprediksi Menikmati Kemapanan Seiring Bertambahnya Usia

seseorang yang berpijak pada tangga kekayaan./Freepik. - Image

seseorang yang berpijak pada tangga kekayaan./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan hidup kerap diibaratkan seperti menaiki tangga. Seseorang mungkin tidak langsung mencapai puncak sejak langkah pertama, tetapi terus bergerak sedikit demi sedikit hingga akhirnya berada di posisi yang lebih baik.

Konsep tersebut juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki seseorang. Dalam tradisi primbon Jawa, weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Ada orang yang dipercaya memperoleh kemapanan sejak usia muda. Namun, ada pula yang justru membutuhkan waktu lebih panjang sebelum kondisi finansialnya berkembang.

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki pola rezeki yang semakin baik ketika pemiliknya memasuki usia matang. Pengalaman, ketekunan, kemampuan membangun relasi, serta kecermatan dalam mengambil keputusan disebut menjadi modal yang membuat kehidupan mereka semakin mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut tujuh weton yang menurut kepercayaan primbon Jawa memiliki potensi rezeki yang terus berkembang seiring bertambahnya usia.

1. Jumat Legi – Teliti dalam Menata Masa Depan

Pemilik weton Jumat Legi digambarkan sebagai pribadi yang cermat dan tidak terburu-buru dalam menentukan langkah. Mereka lebih senang mempersiapkan sesuatu dengan matang sebelum menikmati hasilnya.

Karakter tersebut dipercaya membuat perkembangan finansial mereka berlangsung secara bertahap. Apa yang dibangun sejak usia muda berpotensi memberikan hasil lebih besar ketika mereka memasuki masa yang lebih matang.

Pelajaran finansial: Kebiasaan menyisihkan penghasilan dan menyiapkan rencana keuangan sejak dini dapat menjadi bekal untuk masa depan.

2. Selasa Kliwon – Peluang Datang dari Relasi

Selasa Kliwon dipercaya memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Mereka mudah membangun hubungan dengan orang lain sehingga tidak jarang peluang baru muncul melalui lingkungan pertemanan atau pekerjaan.

Perjalanan rezekinya mungkin tidak selalu stabil pada awalnya. Namun, seiring bertambahnya pengalaman dan luasnya jaringan, kondisi finansial mereka dipercaya semakin kokoh, terutama ketika memasuki usia matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Cara Pandang Dewasa, Ini 10 Tanggal Lahir yang Konon Lebih Bijak dari Usianya - Image
Zodiak

Punya Cara Pandang Dewasa, Ini 10 Tanggal Lahir yang Konon Lebih Bijak dari Usianya

Rabu, 22 Juli 2026 | 21.03 WIB

Menurut Psikologi, Orang Terlihat Sepuluh Tahun Lebih Muda dari Usianya Tidak Pernah Melakukan 7 Hal Ini Sebelum Tidur - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang Terlihat Sepuluh Tahun Lebih Muda dari Usianya Tidak Pernah Melakukan 7 Hal Ini Sebelum Tidur

Rabu, 22 Juli 2026 | 11.08 WIB

Makin Bertambah Usia, 3 Shio Ini Diyakini Kian Stabil Secara Finansial - Image
Zodiak

Makin Bertambah Usia, 3 Shio Ini Diyakini Kian Stabil Secara Finansial

Rabu, 22 Juli 2026 | 04.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore