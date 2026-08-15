Punya Mental Pemimpin, 5 Weton Ini Dipercaya Mampu Meraih Kesuksesan dan Kekayaan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi seseorang dalam meraih keberhasilan.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter kuat, daya juang tinggi, serta kemampuan memimpin yang membuat pemiliknya berpotensi menjadi sosok berpengaruh.

Dalam pandangan tradisi kejawen, pribadi yang tangguh biasanya tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan tekanan. Mereka mampu menyusun strategi, mengambil keputusan, dan terus berusaha mengejar tujuan yang telah ditetapkan.

Dilansir dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter tangguh serta potensi menjadi sosok pemimpin dan meraih kehidupan yang mapan.

1. Senin Legi – Cermat Menyusun Strategi Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pola pikir analitis. Mereka cenderung tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dan lebih senang mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah.

Sifat tersebut membuat mereka dianggap memiliki kemampuan dalam menyusun rencana jangka panjang. Mereka juga disebut mempunyai ambisi untuk terus meningkatkan pencapaian dan tidak mudah puas dengan hasil yang biasa saja.

Dalam urusan pekerjaan maupun keuangan, Senin Legi dipercaya lebih menyukai langkah yang terukur. Mereka cenderung memikirkan manfaat jangka panjang daripada sekadar mengejar hasil sesaat.

Karakter disiplin dan kemampuan membaca situasi inilah yang dalam primbon kerap dianggap sebagai salah satu modal menuju kesuksesan.

2. Rabu Pahing – Punya Dorongan Kuat untuk Memimpin Rabu Pahing sering digambarkan sebagai sosok dengan kemauan keras dan mental yang kuat. Mereka tidak mudah menerima tekanan dan cenderung memiliki pendirian sendiri ketika menghadapi sebuah persoalan.