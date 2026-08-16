Jika Anda Meraih Kesuksesan Tanpa Mengalami Burnout, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha meraih kesuksesan. (Magnific)

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali digambarkan sebagai hasil dari kerja keras tanpa henti. Bangun lebih pagi, bekerja lebih lama, mengejar target, terus meningkatkan kemampuan, dan jangan pernah berhenti sebelum mencapai tujuan.



Masalahnya, ada satu hal yang sering dilupakan: manusia memiliki batas energi, perhatian, dan emosi.



Bekerja keras memang penting. Namun, bekerja keras tanpa memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat justru dapat menjadi bumerang. Seseorang bisa saja mencapai target finansial, mendapatkan jabatan tinggi, membangun bisnis yang besar, atau memperoleh pengakuan dari orang lain—tetapi kehilangan kesehatan, hubungan sosial, ketenangan pikiran, dan bahkan rasa bahagia dalam prosesnya.



Inilah yang dikenal sebagai burnout.



Burnout bukan sekadar merasa lelah setelah bekerja seharian. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan stres yang berlangsung terus-menerus dan tidak berhasil dikelola dengan baik. Akibatnya, seseorang dapat mengalami kelelahan emosional, kehilangan motivasi, menjadi sinis terhadap pekerjaan, serta merasa kemampuannya semakin menurun.



Yang menarik, kesuksesan sebenarnya tidak harus dibayar dengan burnout.



Anda dapat memiliki ambisi besar sekaligus tetap menjaga kesehatan psikologis. Anda dapat mengejar pencapaian tanpa menjadikan hidup hanya berisi pekerjaan. Kuncinya bukan bekerja sesedikit mungkin, melainkan bekerja dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (16/8), terdapat tujuh cara yang dapat membantu Anda mengejar kesuksesan tanpa harus mengalami burnout.



1. Berhenti Menganggap Sibuk Sebagai Bukti Kesuksesan



Salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan modern adalah menganggap kesibukan sebagai tanda bahwa seseorang sedang berkembang.



Kalender penuh dianggap produktif. Pulang paling malam dianggap berdedikasi. Membalas pesan pekerjaan hingga tengah malam dianggap bertanggung jawab.



Padahal, sibuk tidak selalu berarti produktif.



Ada perbedaan besar antara aktivitas dan kemajuan.



Anda bisa menghabiskan sepuluh jam di depan laptop tetapi hanya menghasilkan sedikit kemajuan karena terlalu sering berpindah tugas, memeriksa notifikasi, mengikuti rapat yang tidak penting, atau mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar.



Psikologi produktivitas justru mendorong kita untuk memperhatikan kualitas perhatian, bukan sekadar jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Apa satu atau dua hal yang benar-benar memberikan dampak terbesar terhadap tujuan saya hari ini?"



Pertanyaan sederhana tersebut dapat mengubah cara Anda bekerja.



Alih-alih berusaha menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan, fokuslah pada pekerjaan yang paling bernilai.



Misalnya, seorang pengusaha tidak harus menjawab setiap pesan sepanjang hari. Seorang mahasiswa tidak harus belajar tanpa henti. Seorang pekerja tidak harus selalu tersedia untuk semua orang.



Kesuksesan membutuhkan prioritas, bukan sekadar kesibukan.



Ketika Anda mulai membedakan antara pekerjaan penting dan pekerjaan yang hanya membuat Anda terlihat sibuk, energi mental akan lebih terjaga.



Dan energi yang terjaga memungkinkan Anda bekerja secara konsisten dalam jangka panjang.



2. Tetapkan Batas yang Jelas Antara Bekerja dan Beristirahat



Banyak orang tidak benar-benar berhenti bekerja.



Secara fisik mereka mungkin sudah meninggalkan kantor, tetapi pikirannya masih berada di pekerjaan.



Saat makan malam, mereka memeriksa email.



Saat menonton film, mereka memikirkan target.



Saat hendak tidur, mereka memikirkan pekerjaan yang belum selesai.



Bahkan ketika sedang berlibur, mereka masih merasa harus memantau segala sesuatu.



Jika berlangsung terus-menerus, otak tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk benar-benar melakukan pemulihan.



Karena itu, salah satu kebiasaan penting adalah membuat batas psikologis antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.



Contohnya:



Tentukan jam tertentu untuk berhenti bekerja.

Hindari membawa pekerjaan ke tempat tidur.

Matikan notifikasi pekerjaan ketika waktu istirahat.

Gunakan ritual sederhana untuk menandai berakhirnya hari kerja.

Berikan waktu khusus untuk keluarga, teman, hobi, atau aktivitas pribadi.



Batas ini bukan berarti Anda menjadi malas.



Justru sebaliknya.



Istirahat adalah bagian dari proses produktivitas. Tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk memulihkan sumber daya yang digunakan selama bekerja.



Bayangkan Anda memiliki baterai.



Tidak masuk akal mengharapkan baterai terus digunakan tanpa pernah diisi ulang.



Begitu pula dengan manusia.



Istirahat bukan lawan dari ambisi. Istirahat adalah bagian dari strategi untuk mempertahankan ambisi dalam jangka panjang.



3. Jangan Menjadikan Pekerjaan Sebagai Satu-Satunya Sumber Harga Diri



Ini merupakan salah satu aspek psikologis yang sering tidak disadari.



Ada orang yang merasa dirinya berharga ketika berhasil.



Ketika mendapatkan promosi, ia merasa hebat.



Ketika bisnis meningkat, ia merasa percaya diri.



Ketika mendapatkan pujian, ia merasa dirinya berarti.



Namun ketika mengalami kegagalan, kritik, penolakan, atau penurunan performa, harga dirinya ikut jatuh.



Masalahnya muncul ketika identitas seseorang sepenuhnya melekat pada pencapaiannya.



Jika Anda berpikir:



"Saya berharga karena saya sukses."



Maka secara tidak langsung Anda juga menciptakan risiko:



"Jika saya gagal, berarti saya tidak berharga."



Pola pikir seperti ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar.



Anda akhirnya merasa harus selalu berprestasi agar tetap merasa cukup.



Karena itu, bangun identitas yang lebih luas daripada pekerjaan.



Anda bukan hanya seorang karyawan.



Anda bukan hanya seorang pengusaha.



Anda bukan hanya seseorang yang memiliki jabatan tertentu.



Anda juga seorang teman, anggota keluarga, pembelajar, manusia yang memiliki nilai, seseorang yang memiliki minat, prinsip, dan kehidupan di luar pencapaian profesional.



Ketika identitas Anda tidak bergantung sepenuhnya pada prestasi, kegagalan menjadi lebih mudah diterima.



Anda dapat berkata:



"Saya gagal dalam hal ini."



Bukan:



"Saya adalah orang yang gagal."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya terhadap kesehatan psikologis bisa sangat besar.



4. Gunakan Prinsip "Cukup Baik" untuk Hal-Hal yang Tidak Perlu Sempurna



Perfeksionisme sering dianggap sebagai kualitas positif.



Orang yang perfeksionis biasanya teliti, memiliki standar tinggi, dan ingin memberikan hasil terbaik.



Namun ada sisi lain dari perfeksionisme yang dapat menjadi masalah: standar yang tidak realistis dan rasa tidak pernah cukup.



Seseorang mungkin sudah menghasilkan pekerjaan yang sangat baik, tetapi tetap merasa kurang.



Target tercapai, tetapi langsung membuat target baru.



Proyek selesai, tetapi yang dipikirkan hanya kesalahan kecil.



Prestasi besar diraih, tetapi perhatian langsung berpindah kepada kekurangan berikutnya.



Jika semua hal harus sempurna, energi mental akan cepat terkuras.



Karena itu, belajar menentukan kapan sesuatu sudah cukup baik.



Tidak semua email membutuhkan waktu tiga puluh menit.



Tidak semua presentasi harus disempurnakan tanpa akhir.



Tidak semua keputusan harus dianalisis dari setiap kemungkinan.



Tidak semua pekerjaan membutuhkan energi terbaik Anda.



Gunakan standar tinggi untuk hal-hal yang memang penting.



Tetapi untuk hal-hal yang memiliki dampak kecil, izinkan diri Anda menyelesaikannya dengan standar yang masuk akal.



Prinsipnya sederhana:



Jangan menggunakan energi premium untuk masalah yang nilainya biasa saja.



Dengan demikian, energi terbaik Anda dapat dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting.



5. Belajar Mengatakan "Tidak"



Orang yang ambisius sering memiliki satu masalah: terlalu banyak mengatakan "ya".



Ya untuk proyek baru.



Ya untuk permintaan rekan kerja.



Ya untuk pekerjaan tambahan.



Ya untuk ajakan yang sebenarnya tidak diinginkan.



Ya untuk tanggung jawab yang sebenarnya bisa diberikan kepada orang lain.



Pada awalnya, mengatakan "ya" terasa menyenangkan karena membuat Anda terlihat membantu, kompeten, dan dapat diandalkan.



Namun jika terlalu banyak, semua "ya" tersebut akan menumpuk menjadi beban.



Akhirnya Anda memiliki terlalu banyak komitmen dan terlalu sedikit energi.



Karena itu, kemampuan mengatakan "tidak" merupakan salah satu keterampilan penting dalam menjaga kesehatan psikologis.



Menolak bukan berarti egois.



Menolak berarti Anda memahami keterbatasan waktu dan energi Anda.



Sebelum menerima sesuatu, coba tanyakan:



Apakah ini benar-benar penting?



Apakah hal ini sejalan dengan tujuan saya?



Apakah saya memiliki kapasitas untuk melakukannya tanpa mengorbankan hal yang lebih penting?



Jika jawabannya tidak, Anda tidak selalu harus menerima.



Anda bisa mengatakan:



"Terima kasih sudah mempercayakan ini kepada saya, tetapi saat ini saya belum memiliki kapasitas untuk mengambil tanggung jawab tambahan."



Sederhana, sopan, dan jelas.



Semakin baik Anda mengelola komitmen, semakin besar kemungkinan Anda dapat memberikan performa terbaik pada hal-hal yang benar-benar penting.



6. Jangan Menunggu Sampai Hancur untuk Beristirahat



Kesalahan lain yang sering dilakukan orang ambisius adalah menganggap istirahat hanya diperlukan ketika tubuh sudah tidak mampu bekerja.



Mereka baru berhenti ketika sakit.



Baru mengambil cuti ketika benar-benar kelelahan.



Baru tidur cukup setelah beberapa hari kurang tidur.



Baru menyadari stres ketika emosi sudah tidak terkendali.



Padahal, jauh lebih baik melakukan pemulihan sebelum mencapai titik tersebut.



Anggap saja seperti merawat kendaraan.



Anda tidak menunggu mesin rusak total baru melakukan perawatan.



Tubuh dan pikiran juga membutuhkan pemeliharaan rutin.



Pemulihan tidak harus selalu berupa liburan mahal.



Hal-hal sederhana pun dapat membantu:



tidur yang cukup;

aktivitas fisik;

berjalan kaki;

menikmati waktu bersama orang yang Anda sayangi;

melakukan hobi;

menghabiskan waktu tanpa tuntutan produktivitas;

menikmati alam;

melakukan aktivitas yang membuat pikiran benar-benar beralih dari pekerjaan.



Yang paling penting adalah memahami bahwa pemulihan bukan hadiah setelah Anda bekerja keras.



Pemulihan adalah bagian dari cara Anda bekerja keras.



Dengan menjadwalkan istirahat secara rutin, Anda tidak perlu menunggu tubuh memaksa Anda untuk berhenti.



7. Ukur Kesuksesan dengan Cara yang Lebih Sehat



Pada akhirnya, cara Anda mendefinisikan kesuksesan akan menentukan bagaimana Anda menjalani hidup.



Jika kesuksesan hanya berarti uang lebih banyak, jabatan lebih tinggi, bisnis lebih besar, atau pengakuan lebih banyak, maka garis finisnya mungkin tidak pernah ada.



Selalu ada orang yang menghasilkan lebih banyak.



Selalu ada target berikutnya.



Selalu ada pencapaian baru.



Jika kebahagiaan hanya boleh dirasakan setelah semua target tercapai, Anda berisiko menghabiskan sebagian besar hidup dalam mode "mengejar".



Karena itu, cobalah memperluas definisi kesuksesan.



Kesuksesan mungkin berarti memiliki pekerjaan yang bermakna dan waktu bersama keluarga.



Mungkin berarti memiliki penghasilan yang baik tanpa kehilangan kesehatan.



Mungkin berarti berkembang secara profesional tanpa harus mengorbankan seluruh kehidupan pribadi.



Mungkin berarti mencapai target dan masih memiliki energi untuk menikmati hasilnya.



Pertanyaan yang lebih sehat bukan hanya:



"Seberapa jauh saya sudah berhasil?"



Tetapi juga:



"Apakah cara saya mencapai keberhasilan ini masih sesuai dengan kehidupan yang ingin saya jalani?"



Pertanyaan tersebut penting karena pencapaian tidak selalu sama dengan kepuasan.



Anda bisa mencapai banyak hal tetapi tetap merasa kosong.



Sebaliknya, seseorang mungkin memiliki kehidupan yang jauh lebih sederhana tetapi merasa puas karena hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang ia anggap penting.



Kesuksesan yang Bisa Dipertahankan Lebih Berharga daripada Kesuksesan yang Menghancurkan Diri



Kesuksesan memang membutuhkan usaha.



Tidak ada gunanya berpura-pura bahwa semua pencapaian dapat diraih tanpa disiplin, ketekunan, dan pengorbanan.



Namun ada perbedaan antara pengorbanan yang terukur dan mengorbankan diri sendiri tanpa batas.



Jika Anda harus kehilangan kesehatan, hubungan, ketenangan, tidur, dan kebahagiaan hanya untuk mempertahankan sebuah pencapaian, mungkin sudah waktunya mengevaluasi kembali cara Anda mengejar kesuksesan.



Tujuannya bukan bekerja lebih sedikit hanya demi bekerja lebih sedikit.



Tujuannya adalah menciptakan cara hidup yang memungkinkan Anda tetap produktif, berkembang, dan memiliki ambisi tanpa terus-menerus berada dalam kondisi terkuras.



Jadi, jika Anda ingin sukses tanpa burnout, mulailah dengan tujuh hal sederhana:



Jangan samakan kesibukan dengan produktivitas.

Buat batas yang jelas antara pekerjaan dan waktu istirahat.

Jangan menjadikan pencapaian sebagai satu-satunya sumber harga diri.

Belajar menerima hasil yang cukup baik untuk hal-hal yang tidak perlu sempurna.

Berani mengatakan tidak pada komitmen yang tidak penting.

Lakukan pemulihan secara rutin sebelum kelelahan menjadi parah.

Definisikan kesuksesan berdasarkan kehidupan yang ingin Anda jalani, bukan hanya pencapaian yang ingin Anda kumpulkan.



Karena pada akhirnya, kesuksesan yang paling sehat bukanlah ketika Anda berhasil mencapai puncak sambil kehilangan diri sendiri.



