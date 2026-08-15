Diam Bukan Berarti Lemah, 5 Weton Ini Dipercaya Memiliki Energi Perlindungan Kuat

Ilustrasi dihina (cookie_studio/Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, serta gambaran kehidupan seseorang berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.
Di tengah beragam kepercayaan tersebut, terdapat sejumlah weton yang dianggap mempunyai karakter kuat dan aura batin yang istimewa.
Pemilik weton tertentu dipercaya memiliki sifat tenang, sabar, serta tidak mudah terpengaruh oleh perlakuan orang lain. Sikap tersebut terkadang membuat mereka terlihat lembut, padahal diyakini mempunyai keteguhan hati yang besar.
Dalam kepercayaan masyarakat, orang yang memiliki karakter seperti ini juga kerap dikaitkan dengan konsep perlindungan batin. Perlindungan tersebut dipercaya membuat mereka mampu menghadapi berbagai situasi sulit tanpa harus membalas perlakuan buruk dengan cara yang sama.
Perlu dipahami, anggapan mengenai aura, karma, maupun perlindungan gaib merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
Dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang dipercaya memiliki aura perlindungan kuat menurut Primbon Jawa.
Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13, berasal dari Kamis bernilai 8 dan Legi bernilai 5.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang lembut, santun, serta mengutamakan hubungan harmonis dengan orang di sekitarnya.
Mereka cenderung tidak terburu-buru menghadapi persoalan. Kesabaran menjadi salah satu karakter yang paling menonjol, termasuk ketika mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan.
Karena sifatnya tersebut, Kamis Legi dipercaya mempunyai ketahanan batin yang kuat. Mereka lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin daripada membalas dengan kemarahan.
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Jawa Pos
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