Yayasan Sekolah di Jaksel Minta Perlindungan KPAI hingga Pemerintah terkait Temuan Senjata

Konpers Yayasan Terkait Penemuan Senjata di Sekolah
JawaPos.como - Yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan meminta perlindungan dan pendampingan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga jajaran pemerintahan berkaitan denagn kasus temuan senjata.
"Sebagai bentuk keseriusan yayasan untuk menindaklanjuti keadaan saat ini, kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok dan Alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Insyaallah kami akan bertemu mereka besok," kata Kuasa hukum yayasan Annisa di Jakarta Selatan, Minggu.
Menurut Annisa, permintaan audiensi tersebut bukan semata-mata untuk menyampaikan persoalan yang terjadi, tetapi juga untuk memperoleh arahan agar setiap keputusan yang diambil pihak sekolah tetap memperhatikan kepentingan peserta didik.
"Kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini supaya saat sekolah mengambil langkah, langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan kepentingan murid didik," ujar Annisa.
Selain itu, yayasan juga tengah membangun komunikasi dengan Komisi III dan Komisi X DPR RI.
Audiensi dengan kedua komisi tersebut diharapkan dapat segera terlaksana untuk membahas persoalan keamanan di lingkungan sekolah dan langkah penyelesaiannya.
Sementara itu, kuasa hukum yayasan lainnya, Alvon Kurnia Palma mengatakan pihaknya telah menjadwalkan audiensi dengan KPAI pada Senin (10/8) pukul 10.00 WIB.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas kondisi yang tengah dihadapi sekolah sekaligus memastikan keselamatan peserta didik dan keberlangsungan proses belajar mengajar.
"Ke KPAI rencananya besok hari Senin jam 10.00 kami sudah ada komunikasi dengan KPAI untuk berada di sana," kata Alvon.
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