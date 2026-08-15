Ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 17 hingga 23 Agustus 2026: Karier Lancar, Cinta Harmonis

Sisi gelap kepribadian zodiak Scorpio di balik ketegasannya menurut astrologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio minggu ini, 17-23 Agustus 2026, membawa energi positif dalam berbagai aspek kehidupan.
Minggu ini menjadi waktu yang baik bagi Scorpio untuk mengejar keinginan dan mengambil keputusan penting.
Kepercayaan diri yang meningkat dapat membantu Scorpio menentukan langkah dengan lebih mantap.
Selain itu, dukungan dari orang-orang di sekitar membuat berbagai urusan terasa lebih mudah. Karier, hubungan asmara, keuangan, hingga kesehatan menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Namun, tetap pertimbangkan setiap keputusan secara matang agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Inilah ramalan lengkap zodiak Scorpio pada minggu ini 17-23 Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier dan bisnis, Scorpio diprediksi mampu menyelesaikan tugas dengan lebih mudah.
Pekerjaan yang diberikan dapat ditangani dengan baik selama Scorpio tetap fokus dan bertanggung jawab.
Dukungan serta kerja sama dari rekan kerja juga menjadi salah satu kekuatan Scorpio minggu ini. Jangan ragu untuk berkomunikasi dan bekerja sama ketika menghadapi tugas yang membutuhkan kolaborasi.
2. Cinta
Kehidupan asmara Scorpio dipenuhi suasana yang harmonis. Rasa cinta dan perhatian dapat diberikan secara seimbang antara Scorpio dan pasangan.
Komunikasi yang menyenangkan juga dapat memperkuat hubungan. Saling memberikan kata-kata positif dan menghargai pasangan akan membuat ikatan emosional semakin erat.
3. Keuangan
Keuangan menjadi salah satu aspek yang cukup menjanjikan bagi Scorpio. Peluang mendapatkan keuntungan dari investasi saham atau instrumen sejenis dapat terbuka, meskipun setiap investasi tetap memiliki risiko.
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Jawa Pos
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