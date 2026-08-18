Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pola Makan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.Com - Kesehatan Scorpio pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga pola makan sekaligus tetap aktif bergerak.
Rutinitas olahraga yang baik akan lebih optimal jika diimbangi dengan asupan makanan bergizi dan waktu istirahat yang cukup.
AstroTalk menyarankan Scorpio mulai mengurangi ketergantungan pada makanan cepat saji dan memilih makanan yang lebih sehat.
Kesehatan Scorpio pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan makanan, bukan hanya olahraga.
AstroTalk menyarankan Scorpio memilih makanan yang lebih sehat daripada mengandalkan makanan cepat saji.
Kebugaran, menurut ramalan tersebut, tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering seseorang berolahraga.
Scorpio mungkin memiliki rutinitas olahraga yang cukup baik, tetapi pola makan tetap memiliki peran penting.
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Jawa Pos
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