Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.00 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pola Makan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.Com - Kesehatan Scorpio pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga pola makan sekaligus tetap aktif bergerak.

Rutinitas olahraga yang baik akan lebih optimal jika diimbangi dengan asupan makanan bergizi dan waktu istirahat yang cukup.

AstroTalk menyarankan Scorpio mulai mengurangi ketergantungan pada makanan cepat saji dan memilih makanan yang lebih sehat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Selasa, 18 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Scorpio pada Selasa, 18 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperhatikan makanan, bukan hanya olahraga. 

AstroTalk menyarankan Scorpio memilih makanan yang lebih sehat daripada mengandalkan makanan cepat saji. 

Kebugaran, menurut ramalan tersebut, tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering seseorang berolahraga.

Scorpio mungkin memiliki rutinitas olahraga yang cukup baik, tetapi pola makan tetap memiliki peran penting. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pola Makan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 18 Agustus 2026: Jaga Pola Makan

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.57 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 18 Agustus 2026: Jangan Abaikan Nyeri Punggung - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 18 Agustus 2026: Jangan Abaikan Nyeri Punggung

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 18 Agustus 2026: Kurangi Gula dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 18 Agustus 2026: Kurangi Gula dan Istirahat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore