7 Tempat Kuliner Kopitiam di Surabaya yang Enak buat Nongkrong Kawula Muda Sampai Malam

JawaPos.com - Kota Surabaya kini dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner kopitiam paling beragam yang menghadirkan cita rasa kopi tradisional Asia Tenggara yang autentik.

Dari kopitiam bergaya oriental klasik hingga kopitiam modern yang dikelola mahasiswa, semua tersedia untuk memanjakan pecinta kopi di berbagai sudut kota ini.

Setiap kopitiam menawarkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan menu kopi, makanan khas peranakan, hingga suasana tempat yang memanjakan pengunjung.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia, Lapis Pahlawan dan ciputra.ac.id pada Minggu (31/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner kopitiam enak di Surabaya.

1. Laoban Kopitiam

Laoban Kopitiam hadir di dua cabang di kota ini yaitu cabang Mulyosari di Jalan Raya Mulyosari No. 166, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, dan cabang Wiyung di Jalan Raya Menganti, Babatan, Kecamatan Wiyung, menghadirkan interior oriental yang menarik dengan area yang sangat luas dan nyaman.

Tersedia menu kopi hitam, kopi susu, teh tarik, nasi hainan, nasi jasio, mie laksa, mie hainan, gyoza, dan siomay ayam dengan harga sangat terjangkau mulai dari Rp12.000–Rp33.000 per porsi.

2. Nagata Kopitiam

Nagata Kopitiam di Jalan Baruk Utara IX No. 127D, Kedung Baruk, Rungkut, menghadirkan suasana santai yang menyenangkan dengan pilihan menu kopi tradisional otentik serta hidangan oriental seperti bakmi ayam, kaya toast, dan nasi ayam kungpao.