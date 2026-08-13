Rezeki Seolah Tak Putus, 6 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Kuat

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal kuat dalam karier, ada pula yang disebut memiliki peluang lebih besar dalam urusan finansial.

Memasuki 2026, sejumlah shio disebut memiliki prospek keberuntungan yang cukup menjanjikan. Peluang yang muncul bisa berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kondisi keuangan.

Meski begitu, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki aliran keberuntungan dan rezeki cukup kuat pada 2026.

Berikut daftarnya.

1. Shio Naga – Punya Karakter Kuat dan Berani Mengejar Kesuksesan Shio Naga kerap digambarkan sebagai sosok berkarisma, percaya diri, dan memiliki pengaruh kuat. Mereka juga dikenal memiliki keberanian untuk mengambil langkah besar ketika melihat peluang.

Sifat jujur dan murah hati menjadi karakter lain yang melekat pada shio ini. Dalam pekerjaan maupun bisnis, kemampuan membangun kepercayaan dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan karier.

Menurut ramalan yang dilansir, energi positif yang dimiliki Naga membuat mereka berpeluang mendapatkan kesempatan finansial lebih baik.

Tahun kelahiran Shio Naga antara lain 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012, dengan unsur yang berbeda-beda.

2. Shio Kuda – Semangat Tinggi dan Mudah Mendapat Kepercayaan Shio Kuda dikenal memiliki energi besar dan semangat tinggi dalam menjalani kehidupan. Mereka cenderung aktif, mandiri, serta tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.

Kejujuran menjadi salah satu kualitas yang membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Hubungan baik yang terjalin dapat membuka kesempatan baru, baik dalam pekerjaan maupun usaha.

Jaringan sosial yang luas juga dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya peluang finansial bagi Shio Kuda.