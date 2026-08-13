Tak Disangka Bisa Kaya Raya, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan finansial seseorang. Setiap shio dipercaya mempunyai karakteristik dan peruntungan yang berbeda-beda.

Ada pula kepercayaan yang menyebut beberapa shio memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan finansial. Rezeki tersebut digambarkan bisa datang melalui kesempatan bisnis, intuisi, maupun keputusan yang tepat pada waktu tertentu.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat tujuh shio yang disebut mempunyai potensi mengalami peningkatan rezeki dan meraih kesuksesan finansial besar.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan dan kepekaan dalam membaca keadaan. Dalam ramalan tersebut, kemampuan intuitif mereka disebut dapat membantu menemukan peluang yang sebelumnya tidak terlihat.

Mereka juga dipercaya mampu menggabungkan insting dengan pertimbangan ketika menentukan langkah dalam bisnis atau pekerjaan. Karena itu, peluang finansial yang muncul secara tiba-tiba dianggap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh shio ini.

2. Shio Naga Shio Naga dalam budaya Tiongkok sering diasosiasikan dengan kekuatan dan keberuntungan. Dalam ramalan, pemilik shio ini disebut mempunyai daya tarik kuat terhadap peluang positif.

Mereka diyakini mampu berada di posisi yang tepat ketika kesempatan besar datang. Kepercayaan diri dan keberanian mengambil keputusan juga disebut menjadi faktor yang dapat membantu mereka mengejar pencapaian finansial lebih tinggi.

3. Shio Monyet Shio Monyet dikenal cerdas, lincah, dan cepat membaca perubahan keadaan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu menemukan peluang yang belum disadari orang lain.