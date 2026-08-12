Peluang Baru Bermunculan, 7 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial yang Membaik

JawaPos.com – Setiap orang tentu pernah melewati masa ketika berbagai rencana terasa berjalan lambat. Setelah berusaha cukup lama, muncul harapan bahwa keadaan akan segera berubah menjadi lebih baik.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perubahan tersebut kerap dikaitkan dengan peruntungan masing-masing shio. Ada shio yang dipercaya memasuki fase lebih positif, ditandai dengan datangnya peluang baru, kondisi finansial yang membaik, atau bertemunya seseorang yang membawa kesempatan.

Namun, ramalan semacam ini sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau refleksi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan dan kelimpahan rezeki.

1. Shio Kelinci Kelinci dikenal sebagai sosok yang tenang, lembut, dan tidak mudah mengambil keputusan secara gegabah. Mereka terkadang memilih menyimpan harapan dan keinginannya sendiri daripada banyak bercerita kepada orang lain.

Dalam ramalan tersebut, kesabaran Kelinci disebut akan membawa hasil setelah melalui proses yang cukup panjang. Peluang yang sebelumnya belum terlihat dapat mulai muncul secara perlahan.

Bagi Kelinci, keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk uang. Bisa juga berupa kesempatan baru, hubungan yang lebih baik, atau kondisi hidup yang terasa lebih tenang.

2. Shio Kerbau Kerbau memiliki karakter pekerja keras dan cenderung memikirkan segala sesuatu dengan matang. Mereka tidak terbiasa mengambil langkah tanpa perhitungan.

Usaha yang dilakukan dalam waktu lama disebut mulai menunjukkan hasil. Pekerjaan atau proyek yang sempat mengalami hambatan dapat kembali menemukan jalan keluar.