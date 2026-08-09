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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.24 WIB

Punya Insting Bisnis Kuat, 3 Shio Ini Konon Gampang Menghasilkan Uang

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan tertentu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Ada shio yang dipercaya memiliki kemampuan membaca situasi, berani mengambil kesempatan, hingga pandai membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut kemudian dianggap dapat membantu mereka menemukan berbagai jalan untuk mendapatkan penghasilan.

Meski ramalan shio tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi finansial seseorang, kepercayaan dalam astrologi Tionghoa menyebut beberapa shio memiliki kecenderungan lebih kuat dalam mencari peluang ekonomi.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang disebut memiliki kemampuan baik dalam mencari uang dan membuka peluang rezeki.

1. Shio Tikus

Shio Tikus menjadi salah satu yang dipercaya memiliki naluri kuat dalam melihat kesempatan finansial. Mereka yang lahir pada tahun 1972, 1984, 1996, dan 2008 termasuk dalam kelompok shio ini dengan unsur yang berbeda-beda.

Dalam astrologi Tionghoa, Tikus sering digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, gesit, serta mampu menyusun strategi ketika menghadapi suatu persoalan.

Karakter tersebut membuat pemilik Shio Tikus dinilai cukup piawai membaca peluang yang mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain. Ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan, mereka cenderung mampu menyusun langkah untuk mendapatkan hasil terbaik.

Kemampuan mengatur keuangan juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka dipercaya tidak hanya berusaha memperoleh pendapatan, tetapi juga memikirkan bagaimana uang yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih baik.

Karena itu, Shio Tikus kerap disebut memiliki jalan rezeki yang terbuka melalui kecerdikan, strategi, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan.

2. Shio Naga

Berikutnya adalah Shio Naga. Mereka yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 termasuk dalam kelompok shio ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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