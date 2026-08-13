Rezeki Mengalir Deras, 14 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Hoki Besar

Weton dibanjiri uang dan mendadak kaya raya kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Sejumlah perhitungan dalam Primbon Jawa bahkan menghubungkan weton tertentu dengan peluang mendapatkan rezeki yang lebih besar. Namun, kepercayaan tersebut tentu merupakan bagian dari tradisi dan bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Ada beberapa weton yang dipercaya memiliki karakter pekerja keras, pantang menyerah, pandai membangun relasi, serta mampu memanfaatkan kesempatan. Sifat-sifat tersebut kemudian dianggap dapat mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.
Berikut 14 weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan rezeki yang kuat, sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon.
Minggu Legi dipercaya memiliki karakter yang kuat dan ketahanan mental yang baik. Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan.
Sikap gigih tersebut dianggap menjadi salah satu modal untuk mengejar keberhasilan. Dalam urusan finansial, mereka dipercaya memiliki peluang mengalami perkembangan positif ketika mampu mempertahankan usaha dan konsistensinya.
Jumat Pahing disebut memiliki peruntungan yang cukup baik dalam urusan keuangan. Namun, keberuntungan tersebut dalam ramalan ini tetap dikaitkan dengan usaha dan kerja keras.
Konsistensi dalam menjalankan pekerjaan dipercaya dapat membuka peluang baru. Karena itu, pemilik weton ini digambarkan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil finansial yang lebih baik.
Rabu Pahing dikenal dalam ramalan ini sebagai sosok yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Mereka disebut senang membantu dan tidak keberatan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan.
Sifat dermawan tersebut dipercaya dapat mendatangkan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Dari relasi dan dukungan tersebut, peluang baru dalam pekerjaan maupun usaha diyakini bisa bermunculan.
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Jawa Pos
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