Punya Hoki Rezeki Besar, 6 Weton Ini Disebut Mudah Mengumpulkan Kekayaan

Ilustrasi weton pemilik garis telapak tangan menjadi orang kaya raya (freepik/pressfoto)
JawaPos.com – Dalam kehidupan, perjalanan seseorang untuk mencapai kemapanan tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada yang harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk membaca karakter maupun gambaran peruntungan seseorang. Salah satu penafsiran yang menarik adalah mengenai weton yang disebut mempunyai “telapak tangan orang kaya”, sebuah istilah simbolis yang dikaitkan dengan kelancaran rezeki.
Pemilik weton tertentu dipercaya memiliki karakter pekerja keras, bertanggung jawab, serta mudah mendapatkan peluang. Sikap suka membantu dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain juga disebut menjadi bagian dari gambaran keberuntungan mereka.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat sehingga tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan menjadi kaya.
Berikut enam weton yang disebut memiliki garis rezeki istimewa menurut materi yang dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon.
Sabtu Pon mempunyai jumlah neptu 16. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini termasuk salah satu kelahiran yang dipercaya mempunyai peruntungan kuat dalam urusan materi.
Pemilik Sabtu Pon digambarkan sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Mereka juga memiliki kepedulian terhadap orang lain serta tidak segan membantu ketika melihat seseorang mengalami kesulitan.
Menariknya, meski dikaitkan dengan kehidupan yang berkecukupan, mereka disebut tetap memiliki kepedulian sosial. Karena itu, Sabtu Pon dianggap sebagai salah satu weton yang mempunyai simbol “telapak tangan orang kaya”.
Senin Kliwon memiliki neptu 12. Weton ini dipercaya mempunyai kecerdasan yang baik serta karakter ramah, sopan, penyayang, dan dapat dipercaya.
Mereka juga dikenal tekun dalam bekerja dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Keluarga menjadi salah satu hal yang sering mereka prioritaskan.
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Jawa Pos
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