Bukan Sekadar Hoki, 5 Shio Ini Dipercaya Punya Insting Kuat dalam Urusan Keuangan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengejar kesuksesan finansial. Ada yang mengandalkan kerja keras, ada yang unggul dalam membaca peluang, sementara sebagian lainnya dikenal sangat berhati-hati ketika mengelola uang.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut sering dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai kecenderungan alami yang mendukung perjalanan menuju kemapanan.
Istilah “DNA kekayaan” dalam konteks ini bukanlah istilah ilmiah, melainkan kiasan untuk menggambarkan karakter yang dianggap mendukung kemampuan mencari, mengelola, dan mengembangkan uang.
Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam urusan finansial.
Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung memilih strategi yang aman daripada mengambil keputusan secara gegabah.
Mereka lebih menyukai pertumbuhan yang berlangsung secara bertahap. Karena itu, kebiasaan menabung dan merencanakan kebutuhan masa depan menjadi salah satu kekuatan mereka.
Shio Kerbau juga tidak mudah tergoda menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Mereka bersedia bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan nyaman, tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan finansial.
Karakter yang konsisten dan penuh perhitungan inilah yang dipercaya dapat membantu Kerbau membangun kekayaan dalam jangka panjang.
Berbeda dengan Kerbau yang cenderung berhati-hati, Macan dikenal lebih berani mengambil kesempatan. Kepercayaan diri menjadi salah satu modal utama mereka ketika mengejar kesuksesan.
Mereka tidak takut mencoba bidang baru, termasuk bisnis atau pekerjaan yang memberikan ruang besar untuk berkembang. Kemampuan melihat peluang juga membuat mereka dianggap memiliki potensi dalam dunia usaha dan kewirausahaan.
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