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Niko Sulpriyono
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.38 WIB

6 Shio yang Diprediksi Hoki di Agustus 2026, Rezeki dan Peluang Besar Terbuka Lebar

Ilustrasi Rezeki dan Peluang besar Terbuka (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki dan Peluang besar Terbuka (Freepik)

JawaPos.com - Agustus 2026 menjadi periode yang menarik bagi sejumlah pemilik shio. 

Dalam ramalan kali ini, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan lebih besar, baik dalam urusan keuangan, pekerjaan, usaha, maupun kehidupan pribadi. 

Meski demikian, ramalan shio sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bahan refleksi, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk uang atau keuntungan materi. 

Peluang baru dalam pekerjaan, kelancaran usaha, hubungan yang semakin harmonis, hingga kesempatan untuk mengambil keputusan penting juga dapat menjadi bentuk keberuntungan. 

Karena itu, setiap peluang tetap perlu disikapi dengan pertimbangan yang matang.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki hoki kuat pada Agustus 2026? Berdasarkan ramalan dalam sumber tersebut, enam shio yang masuk dalam daftar adalah Shio Kuda, Kelinci, Kambing, Macan, Babi, dan Ayam. 

Berikut gambaran masing-masing shio dan potensi keberuntungan yang disebutkan yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (12/08).

1. Shio Kuda

Shio Kuda menjadi salah satu shio yang disebut memiliki keberuntungan kuat pada Agustus 2026

Karakternya digambarkan sebagai sosok yang berjiwa petualang, senang mencoba hal baru, pekerja keras, pantang menyerah, dan memiliki ambisi tinggi. 

Editor: Hanny Suwindari
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