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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.49 WIB

Dapat Rezeki! Ramalan Shio Besok Jumat 14 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat 14 Agustus 2026 menunjukkan peluang yang berbeda bagi Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Tikus berpotensi memanen hasil kerja keras dan memperkuat kondisi finansial, Kerbau disarankan lebih terbuka terhadap pilihan baru, Macan mendapatkan dorongan untuk berani mengambil peluang, sedangkan Kelinci perlu mengandalkan kemampuan membaca momentum.

Energi Tahun Kuda Api memang mendorong keberanian, kreativitas, dan gerak cepat. 

Namun, seperti ditekankan Astrology.com, energi tersebut tetap membutuhkan arah dan kejernihan agar tidak berubah menjadi keputusan impulsif. 

Selain itu perlu diingat, ramalan shio merupakan bacaan astrologi dan hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan. 

Gunakan prediksi ini sebagai bahan refleksi untuk melihat peluang dan mengevaluasi pilihan, sementara keputusan mengenai karier, keuangan, maupun hubungan tetap sebaiknya didasarkan pada kondisi nyata dan pertimbangan yang matang.

Selengkapnya dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Jumat, 14 Agustus 2026, untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus berpeluang merasakan energi yang cukup produktif pada Jumat, 14 Agustus 2026. 

Editor: Novia Tri Astuti
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