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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 13 Agustus 2026 | 19.01 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin merasa sedikit lelah dan cemas hari ini. Menurut horoskop harian, pisces sebaiknya menarik napas dalam-dalam dan rileks. Jangan khawatir karena ini mungkin hanya akibat dari tugas tambahan yang dibebankan kepada pisces selama beberapa minggu terakhir. 

Cobalah mengendalikan emosi dan mengurangi amarah, karena hal itu tidak pernah menguntungkan. Lebih mudah untuk menemukan jawaban yang lebih baik jika pisces tetap tenang dan tenteram.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Pikiran zodiak pisces melayang dari tanggung jawab serta mendambakan untuk bersama dengan pasangan. Terkait karir, pisces akan mendapat manfaat dari perkembangan di sektor karir atau promosi di tempat kerja saat ini.

Sementara itu, alihkan perhatianmu ke hal-hal positif dan biarkan masalah kesehatan yang dialami saat ini berlalu. Terkait keuangan, arahkan kembali investasimu dan pertimbangkan untuk melakukan donasi dengan tujuan yang mulia.

Cinta Pisces

Hari ini pasti membuat pisces ingin segera mengenakan sepatu dansa. Pikiran pisces melayang dari tanggung jawab dan mendambakan kebersamaan dengan pasangan. 

Jika masih lajang, ini adalah hari yang tepat untuk keluar dan menarik perhatian. Pisces tidak pernah tahu siapa yang mungkin ditemui.

Karir Pisces

Hari ini menyimpan perkembangan menarik bagi pisces memiliki pekerjaan berkaitan dengan logam. Pisces akan mendapat manfaat dari perkembangan di sektor karir atau bahkan promosi di pekerjaan saat ini. Ini adalah hari keberuntunganmu, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Kesehatan Pisces

Melalui segi kesehatan, pisces mungkin menghadapi beberapa masalah kecil hari ini. Kemungkinan, pisces akan sering mengalami sakit dan nyeri. Masalah ini bisa semakin parah karena pisces mungkin kesulitan mendiagnosis penyebabnya. 

Namun, akan lebih baik jika pisces mengalihkan perhatian ke hal-hal positif dan membiarkan masalah kesehatan ini berlalu. Pisces tidak perlu khawatir akan jatuh sakit serius saat ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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