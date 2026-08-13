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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.57 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Zodiak scorpio berada dalam suasana yang penuh hiburan. Scorpio bersemangat untuk merayakannya bersama teman-teman dengan berpesta. 

Cobalah memberikan sambutan hangat kepada teman-teman, karena kehadiran mereka akan sangat membantu mengurangi stres. Scorpio juga akan bertemu orang-orang yang paling tidak diduga. Kenanglah masa lalu bersama teman-temamu hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Kamis, 13 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio harus menghindari pertengkaran saat keluarga ikut campur dalam urusan asmara. Terkait karir, ini adalah waktu yang tepat bagi scorpio untuk menyelesaikan proyek yang menantang di tempat kerja.

Sementara itu, berhati-hatilah saat mengangkat benda berat agar scorpio tidak mengalami cedera pada otot punggung. Pada ranah keuangan, scorpio mungkin akan menerima kabar baik, dimana akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji.

Cinta Scorpio

Hari ini, scorpio mungkin terjebak dalam situasi dimana keluarga ikut campur dalam urusan asmara. Cobalah untuk menghindari pertengkaran sebisa mungkin. Jika terseret ke dalam masalah ini, bersikaplah diplomatis dan peka. Jangan sampai scorpio mengasingkan mereka hari ini.

Karir Scorpio

Scorpio tidak akan menghadapi oposisi atau persaingan selama periode ini. Jadi, ini adalah waktu yang tepat bagi scorpio untuk mengerjakan proyek menantang. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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