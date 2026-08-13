Ramalan Zodiak Aquarius 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin memiliki rencana perjalanan kerja atau liburan, tetapi ada perubahan yang tidak disukai. Setiap gangguan dalam rencana harus ditangani dengan tenang dan jangan sampai merusak suasana hati.

Penting juga untuk diingat bahwa perubahan ini mungkin baik untuk aquarius dalam jangka panjang. Mengeluh tentang hambatan kecil tidak ada gunanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Bersiaplah karena zodiak aquarius mungkin bertemu seseorang yang menarik hari ini. Terkait karir, berhati-hatilah terhadap lawan yang mencari kesempatan untuk menjatuhkan aquarius di depan atasan.

Sementara itu, aquarius harus segera mendapatkan pengobatan jika mengalami reaksi alergi terhadap sesuatu. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius mungkin bertemu seseorang yang membuat tertarik. Luangkan waktu menit ekstra untuk bersiap-siap, karena aquarius tidak tahu kapan atau dari mana orang ini akan datang. Dia akan membuat hari aquarius sedikit lebih menarik.

Karir Aquarius

Aquarius tahu persis bagaimana cara menghadapi saingan, yaitu dengan taktik dan diplomasi. Lawan aquarius di tempat kerja akan mencari kesempatan untuk menjatuhkan aquarius di depan atasan.

Jangan biarkan mereka berhasil, karena aquarius mampu menangani situasi ini dengan mudah. ​​Taktik dan diplomasi akan memastikan aquarius tetap disukai oleh atasan dan juga menggagalkan niat negatif para saingan.

Kesehatan Aquarius

Aquarius mungkin mengalami masalah alergi hari ini, dimana hidung tersumbat serta mata berair. Sebaiknya jangan mengabaikannya, karena dapat memburuk kesehatan jika tidak segera diobati. Jika mengalami reaksi alergi terhadap sesuatu, aquarius harus segera mendapatkan pengobatan.