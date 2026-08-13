Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra perlu merenungkan beberapa aspek kehidupan yang tidak selaras dengan impian. Namun, jangan kehilangan harapan atau terpuruk. Ambil pendekatan realistis dan tinjau kembali rencanamu untuk mencapai tujuan.

Cobalah mengubah rencana sesuai dengan jadwal dan temukan jalan yang tepat untuk mencapai apa yang diinginkan. Bekerjalah secara metodis, agar libra mampu mencapai impian. Berusahalah untuk mencapai kehebatan dalam segala hal yang dilakukan.

Zodiak scorpio berada dalam suasana yang penuh hiburan. Scorpio bersemangat untuk merayakannya bersama teman-teman dengan berpesta.

Cobalah memberikan sambutan hangat kepada teman-teman, karena kehadiran mereka akan sangat membantu mengurangi stres. Scorpio juga akan bertemu orang-orang yang paling tidak diduga. Kenanglah masa lalu bersama teman-temamu hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 13 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Pasangan akan menghargai zodiak libra karena telah mengambil jalan yang benar. Terkait karir, libra harus tetap tenang dan terkendali saat menghadapi seseorang terdekat.

Sementara itu, libra bisa mulai melakukan peregangan dan yoga untuk merasa berenergi kembali. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra