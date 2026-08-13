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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.55 WIB

Ramalan Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Zodiak libra perlu merenungkan beberapa aspek kehidupan yang tidak selaras dengan impian. Namun, jangan kehilangan harapan atau terpuruk. Ambil pendekatan realistis dan tinjau kembali rencanamu untuk mencapai tujuan. 

Cobalah mengubah rencana sesuai dengan jadwal dan temukan jalan yang tepat untuk mencapai apa yang diinginkan. Bekerjalah secara metodis, agar libra mampu mencapai impian. Berusahalah untuk mencapai kehebatan dalam segala hal yang dilakukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra  Kamis, 13 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Pasangan akan menghargai zodiak libra karena telah mengambil jalan yang benar. Terkait karir, libra harus tetap tenang dan terkendali saat menghadapi seseorang terdekat. 

Sementara itu, libra bisa mulai melakukan peregangan dan yoga untuk merasa berenergi kembali. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra

Meskipun mungkin menghadapi beberapa masalah sosial atau keluarga baru-baru ini, hari ini masalah-masalah tersebut akan hilang. 

Manfaatkan perkembangan positif ini untuk memastikan keluarga tahu bahwa libra mencintai mereka dan menghormati keinginan mereka. Pasangan juga akan menghargai libra karena telah mengambil jalan yang benar.

Karir Libra

Kemungkinan, libra harus menghadapi seseorang terdekat. Ini mungkin menyangkut masalah pribadi, jadi libra harus sangat bijaksana dalam menanganinya. Cobalah untuk tetap tenang dan terkendali. 

Jika kehilangan kendali emosi, libra tidak dapat mencapai apa pun. Jika memungkinkan, tunda saja untuk lain waktu atau redakan situasi sesegera mungkin.

Kesehatan Libra

Hari ini, rasa sakit dan nyeri yang baru-baru ini libra alami mulai hilang. Libra bisa mulai melakukan peregangan dan yoga untuk merasa berenergi kembali. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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