5 Zodiak Paling Santai dan Tenang Menghadapi Segala Situasi Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam merespons konflik dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa zodiak dikenal sangat santai dan mampu menjaga ketenangan meski berada dalam situasi sulit.

Astrologi menjelaskan bahwa sikap tenang ini muncul dari kepercayaan diri dan kemampuan berpikir sebelum bertindak.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (13/8), dijelaskan mengenai beberapa zodiak paling santai menurut astrologi secara lengkap.

1. Libra

Libra berusaha tidak bereaksi secara terburu-buru karena tidak ingin memperburuk suatu keadaan.

Mereka sangat menghindari konflik dan lebih memilih menjaga suasana tetap kondusif.

Kesenangan bagi mereka bukan berasal dari mengubah situasi buruk menjadi semakin memburuk.