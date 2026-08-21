6 Frasa Santai Ini Sering Diucapkan Orang-Orang yang Lebih Suka Menghabiskan Waktu dengan Pasangan

Ilustrasi pasangan (magnific)
JawaPos.com - Kenali enam frasa santai yang sering diucapkan orang yang lebih nyaman menghabiskan waktu bersama pasangan.
Frasa-frasa ini bisa jadi tanda hubungan yang dekat dan penuh kenyamanan saat bersama pasangan.
Meski demikian tidak semua orang menikmati kehidupan sosial dengan cara yang sama.
Ada yang merasa senang ketika berkumpul bersama banyak teman, sementara sebagian lainnya justru lebih menikmati waktu berkualitas bersama pasangan dalam suasana yang tenang dan sederhana.
Namun, orang yang lebih suka menghabiskan waktu dengan pasangan bukan berarti tidak memiliki kehidupan sosial.
Mereka mungkin hanya menemukan rasa nyaman, aman, dan bahagia ketika melakukan aktivitas sehari-hari bersama orang yang mereka cintai.
Seperti dirangkum dari laman YourTango, enam frasa berikut tidak dapat menjadi ukuran mutlak mengenai kualitas sebuah hubungan, tetapi dapat menggambarkan kebiasaan komunikasi orang yang cenderung menikmati kedekatan dengan pasangannya.
1. “Di rumah saja sudah cukup menyenangkan.”
Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu bersama pasangan tidak harus selalu diisi dengan aktivitas besar.
Duduk bersama, menonton film, memasak, atau sekadar berbincang setelah menjalani hari yang panjang sudah terasa menyenangkan.
Frasa “di rumah saja sudah cukup menyenangkan” menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu membutuhkan suasana ramai atau perjalanan mahal.
Orang yang nyaman dengan pasangannya biasanya dapat menikmati momen sederhana tanpa merasa harus terus mencari hiburan dari luar. Kehadiran pasangan itu sendiri sudah memberikan rasa nyaman.
Hal ini juga dapat menjadi tanda bahwa hubungan telah memiliki ruang untuk menikmati kebersamaan tanpa tekanan untuk selalu melakukan sesuatu yang istimewa.
2. “Kita ngapain hari ini?”
Kalimat sederhana ini sering muncul dari seseorang yang memang senang membuat rencana bersama pasangan.
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Jawa Pos
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