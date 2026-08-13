Ramalan Zodiak Gemini 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Gemini mungkin merasa seperti ada beban yang menahan, sehingga sulit untuk bertindak bebas. Hal ini dapat menyebabkan gemini bertindak secara impulsif, serta membuat gemini frustrasi dan merasa kalah. Tenanglah dan lakukan semuanya selangkah demi selangkah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Hubungan asmara zodiak gemini saat ini solid dan membutuhkan usaha untuk menjadi lebih hidup. Terkait karir, berkonsentrasilah pada pekerjaan dan berikan upaya terbaikmu agar gemini merasa baik-baik saja.

Sementara itu, jangan bertindak ceroboh di sekitar perairan karena kecelakaan yang berhubungan dengan air mungkin terjadi. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.

Cinta Gemini

Hari ini, perhatikan kemana perasaan romantismu tertuju. Tampaknya, perasaan itu menjauh dari pasangan. Jangan terlalu terkesan pada orang lain yang tiba-tiba muncul dan tampak seperti pengalih perhatian yang menyenangkan. Hubungan asmara gemini saat ini solid dan membutuhkan usaha untuk menjadi lebih hidup kembali.

Karir Gemini

Orang lain yang tidak gemini sukai mulai menjadi duri dalam daging. Cobalah untuk tidak terpengaruh oleh aura negatif yang mereka pancarkan. Gemini tidak akan pernah bisa sepenuhnya melindungi diri dari orang-orang negatif.