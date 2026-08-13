Ramalan Zodiak Virgo 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Setiap orang mengukur kesuksesan dengan skala yang berbeda. Zodiak virgo tidak perlu berkecil hati jika pencapaian hari ini tampak kecil, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan orang lain dalam periode yang sama.
Perbandingan akan menyulitkan untuk merasa bahwa virgo telah mencapai sesuatu. Akan selalu ada orang lain yang melakukan lebih banyak. Puaslah dengan apa yang virgo lakukan hari ini, meskipun itu sesuatu yang sederhana.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 13 Agustus 2026.
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Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo sebaiknya tidak mencari kenyamanan di luar hubungan saat ini, karena hanya akan mendatangkan masalah. Mengenai karir, berhati-hatilah dan cobalah untuk tidak terlibat dalam perselisihan di tempat kerja.
Sementara itu, virgo disarankan untuk menghindari bepergian terlalu jauh dari rumah hari ini. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan sebelum mengambil berinvestasi dan lakukan riset sebanyak mungkin.
Cinta Virgo
Sebaiknya virgo tidak mencari kenyamanan di luar hubungan saat ini, karena hal itu hanya akan mendatangkan masalah. Kepuasan jangka pendek akan kalah dibandingkan dengan hal-hal negatif yang akan terjadi.
Virgo perlu menunjukkan komitmen dan kesetiaan kepada pasangan atau akan menghadapi pertengkaran. Hindari semua gangguan lain, betapa pun menggodanya hal tersebut.
Karir Virgo
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