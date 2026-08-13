Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa bersemangat kembali sebagai hasil dari transit ini, dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat dari rutinitas harian yang membosankan, dan memanfaatkan hari ini untuk mengisi ulang energi serta menyegarkan pikiran.
Sesuai dengan horoskop harian, gemini akan merasa terinspirasi untuk mengakhiri hari dengan baik sebagai hasil dari transit ini.
Hari ini akan menguntungkan, karena zodiak cancer merasa bersemangat untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Cancer akan merasa puas dan bahagia dalam semua tugas yang dilakukan.
Hari ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan rutinitas harian dan menikmati suasana untuk menyegarkan diri. Pengaruh transit akan mendorong cancer untuk bahagia sepanjang hari. Pergilah bersama orang-orang terdekat dan tersayang untuk membuat hari ini berkesan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Hubungan asmara zodiak gemini saat ini solid dan membutuhkan usaha untuk menjadi lebih hidup. Terkait karir, berkonsentrasilah pada pekerjaan dan berikan upaya terbaikmu agar gemini merasa baik-baik saja.
Sementara itu, jangan bertindak ceroboh di sekitar perairan karena kecelakaan yang berhubungan dengan air mungkin terjadi. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.
Cinta Gemini
Hari ini, perhatikan kemana perasaan romantismu tertuju. Tampaknya, perasaan itu menjauh dari pasangan. Jangan terlalu terkesan pada orang lain yang tiba-tiba muncul dan tampak seperti pengalih perhatian yang menyenangkan. Hubungan asmara gemini saat ini solid dan membutuhkan usaha untuk menjadi lebih hidup kembali.
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