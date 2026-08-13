Ramalan Zodiak Aries 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries memiliki banyak energi dan kepercayaan diri. Hal itu bagus, tetapi juga dapat membuat aries berisiko lebih besar mengalami pengalaman berbahaya dan kecelakaan.

Aries mungkin menjadi jauh lebih agresif, terutama jika seseorang membuat kesal. Iritasi emosional dapat bermanifestasi secara fisik, seperti mengemudi dengan ceroboh atau bertengkar dengan orang-orang yang tidak pantas menerima kemarahan aries.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus terus mengingatkan diri sendiri tentang karakteristik luar biasa yang dimiliki pasangan saat ini. Terkait karir, manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan untuk memulai atau mengembangkan bisnis di luar negeri.

Sementara itu, waspadai cedera ringan yang mungkin terjadi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries

Ingatkan diri sendiri bahwa rumput di seberang tidak selalu lebih hijau. Jika tergoda oleh potensi perselingkuhan, hari ini aries harus duduk dengan pikiran tenang dan mengingatkan diri sendiri tentang karakteristik luar biasa dari pasangan saat ini. Pilihlah jalan yang tepat dalam jangka panjang.

Karir Aries