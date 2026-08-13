Ramalan Zodiak Taurus 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Bahagialah dengan diri sendiri dan orang lain, zodiak taurus. Jangan sampai mencari-cari kesalahan pada setiap orang yang berinteraksi denganmu. Sebaiknya taurus tidak mengkritik apa yang orang lain lakukan dan bagaimana mereka melakukannya.
Melihat sisi buruk orang lain mungkin akan mengakhiri hubungan taurus dengan mereka. Berhati-hatilah agar tidak terlihat paling tahu segalanya. Bukan tugasmu untuk mendikte atau menghakimi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 13 Agustus 2026.
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Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus perlu memastikan tidak menyakiti pasangan, karena akan menyesalinya nanti. Terkait karir, optimalkan kontak bisnis di pasar internasional karena bisnis yang terkait dengan mitra jauh akan sukses.
Sementara itu, konsumsi makanan dengan bijak dan pastikan taurus tetap aktif secara fisik. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.
Cinta Taurus
Taurus sedang mencari kegembiraan di luar hubungan asmara saat ini. Pastikan tidak menyakiti pasangan, karena taurus akan menyesalinya. Menjalani hidup yang penuh risiko memang menyenangkan, tetapi taurus harus siap menghadapi konsekuensinya.
Karir Taurus
Hari ini adalah hari yang baik bagi taurus yang bekerja di sektor barang ekspor. Bisnis yang terkait dengan mitra jauh akan meraih kesuksesan. Optimalkan kontak bisnis di pasar internasional. Peningkatan karir juha ditunjukkan bagi taurus yang bekerja di luar negeri. Nikmati masa yang bermanfaat ini untuk karirmu.
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