Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.29 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Bahagialah dengan diri sendiri dan orang lain, zodiak taurus. Jangan sampai mencari-cari kesalahan pada setiap orang yang berinteraksi denganmu. Sebaiknya taurus tidak mengkritik apa yang orang lain lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. 

Melihat sisi buruk orang lain mungkin akan mengakhiri hubungan taurus dengan mereka. Berhati-hatilah agar tidak terlihat paling tahu segalanya. Bukan tugasmu untuk mendikte atau menghakimi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu memastikan tidak menyakiti pasangan, karena akan menyesalinya nanti. Terkait karir, optimalkan kontak bisnis di pasar internasional karena bisnis yang terkait dengan mitra jauh akan sukses.

Sementara itu, konsumsi makanan dengan bijak dan pastikan taurus tetap aktif secara fisik. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.

Cinta Taurus 

Taurus sedang mencari kegembiraan di luar hubungan asmara saat ini. Pastikan tidak menyakiti pasangan, karena taurus akan menyesalinya. Menjalani hidup yang penuh risiko memang menyenangkan, tetapi taurus harus siap menghadapi konsekuensinya.

Karir Taurus

Hari ini adalah hari yang baik bagi taurus yang bekerja di sektor barang ekspor. Bisnis yang terkait dengan mitra jauh akan meraih kesuksesan. Optimalkan kontak bisnis di pasar internasional. Peningkatan karir juha ditunjukkan bagi taurus yang bekerja di luar negeri. Nikmati masa yang bermanfaat ini untuk karirmu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 19.01 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 19.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.55 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore