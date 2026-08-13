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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.27 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 13 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin akan memiliki hari yang beragam. Meskipun tantangan mungkin menanti, hindari terlibat dalam konflik apa pun, terutama dengan seseorang yang disayangi di tempat kerja maupun di rumah. 

Seringkali, lebih penting untuk bersikap sopan, jadi bersikaplah bijak. Untungnya, leo adalah orang yang memahami bahwa hidup tidak pernah selalu mulus. Untuk mengatasi masalah hari ini, yang leo butuhkan hanyalah sedikit kesabaran, karena ini hanya fase singkat.

Zodiak virgo harus waspada terhadap energi negatif yang mungkin mengelilingi. Sesuai dengan horoskop harian, virgo harus berhati-hati karena kemunduran kemungkinan akan terjadi, sehingga akan meredam emosi. 

Sementara itu, bersikaplah proaktif dan periksa keadaan orang-orang terkasih untuk memastikan semuanya baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu meluangkan waktu untuk merenungkan kekuatan dan keamanan hubungan asmara saat ini. Terkait karir, pastikan menyelesaikan tugas hari ini agar leo terhindar dari perselisihan.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dan patuhi semua peraturan lalu lintas untuk menghindari situasi yang berisiko. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo

Hari ini, waspadalah terhadap tanda-tanda perselingkuhan atau tergoda untuk menjalin hubungan lain. Luangkan waktu untuk merenungkan kekuatan dan keamanan hubungan saat ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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