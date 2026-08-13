Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn 13 Agustus 2026: Aktif Bergerak dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.Com - Kamis, 13 Agustus 2026, Capricorn perlu lebih memperhatikan keseimbangan antara kesibukan dan kebutuhan tubuh.
Rutinitas yang padat dapat membuat perhatian terhadap kebugaran terabaikan, padahal kondisi fisik yang terjaga akan membantu Capricorn menjalani berbagai aktivitas dengan lebih nyaman.
Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk kembali memperhatikan kebiasaan dasar yang sering dianggap sepele.
Bergerak secara teratur, mencukupi kebutuhan cairan, memberikan waktu istirahat, serta tidak mengabaikan perubahan pada kondisi tubuh menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh.
Berikut ramalan kesehatan Capricorn pada Kamis, 13 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Kesehatan Capricorn pada Kamis, 13 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga tubuh tetap aktif sekaligus memberikan perhatian pada kebutuhan dasar.
AstroTalk menyarankan Capricorn meluangkan waktu untuk berolahraga, memperbanyak minum air, melakukan peregangan, serta tidak mengabaikan kesehatan reproduksi.
Capricorn mungkin terlalu fokus pada pekerjaan sehingga lupa bahwa tubuh juga membutuhkan perhatian.
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